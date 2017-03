Lorenzo Mattotti signe un conte touchant

Lorenzo Mattotti avait disparu des radars de la bande dessinée. On le retrouve sur une planète imaginaire servant d’écrin à un conte tout à fait extraordinaire. Sur l’écran, le point lumineux clignote fort. L’Italien a coécrit ce vaste récit avec Jerry Kramsky, un complice de toujours, un ami d’enfance, «un frère».

Leur Docteur Jekyll & Mister Hyde avait marqué les esprits après Docteur Nefasto et Murmure. Guirlanda dépasse les attentes. «Notre livre est dédicacé à Fred, à Moebius et à Tove Jansson (ndlr: illustratrice finlandaise à qui l’on doit «Les Moumines»). Trois auteurs dont les univers incroyables nous ont profondément marqués. Je crois, souligne Mattotti, que cela résume ce qu’il contient.»

Explosion de couleurs

On associe le bédéaste italien installé à Paris à l’explosion des couleurs. Les tonalités flamboyantes de Feux (1986), son chef-d’œuvre, flirtaient avec une audacieuse abstraction dans certaines cases. Ici, comme dans Ligne fragile, c’est la plume, seule et déliée, qui nous guide vers des sommets. Et l’on passe, ébahi, du trait le plus aérien et fin à des entrelacs touffus d’une noirceur sensuelle. L’équilibre entre ces deux forces anime sans arrêt le dessin. La main se sent libre et l’improvisation galope, s’imposant sur des séquences de plusieurs planches sans porter atteinte à la narration. Lorenzo Mattotti joue en maître.

Sur Guirlanda vivent les Guirs, «un peuple d’êtres pacifiques qui aiment contempler, avec l’étonnement d’éternels enfants, les magies de leur territoire». Bipèdes grassouillets quoique hauts sur pattes, portant une petite queue pointue et des soies sur le museau qui leur dissimulent la bouche, ils vivent nus dans une atmosphère d’aube de la Création. Mais ils ne sont pas seuls et, dans une suite d’aventures rocambolesques, ils croisent génies ou vilaines créatures aux mœurs et à la férocité malignes.

Voyage initiatique

Regroupés autour d’un chaman qui voit l’avenir dans la fumée de certaines racines, les Guirs sont des mammifères, et la naissance joue un rôle central dans ce récit merveilleux. L’errance débonnaire d’Hippolyte, jeune adulte, sur les traces de sa femme Cochenille, enceinte, se transforme en voyage initiatique et l’entraîne jusqu’au lac Averne où, dans la pestilence des marais, s’ouvrent les Enfers. Les mêmes que ceux décrits par Virgile.

Le monde que créent Mattotti et Kramsky se situe de l’autre côté de la goutte de rosée. Leur miroir poétique renvoie l’image d’un monde en perpétuelle transformation. Les prises de pouvoir n’y sont pas étrangères. Et le mont incarné ne dort que d’un œil. Les Guirs, aveuglés par les promesses d’une fourbe limace des marécages, particulièrement lente des pinces, se rebellent. Cela procure aux auteurs moult occasions de nous surprendre. Mais quelle est cette corde, qui, inopinément, descend sur la surface d’une mer et qui permet à Hippolyte de se sauver des eaux? C’est une barbe – sacrebleu! – celle d’un géant qui dort en position de lotus dans le ciel.

Légèreté et bonheur de lecture

«Après Le bruit du givre (2003), j’ai eu envie de respirer un peu. J’envisageais de faire une parenthèse d’un an, avant de me lancer dans un nouvel album plus sérieux. Je ne voulais plus être angoissé par la quantité de travail que représente un livre aussi dur, aussi éprouvant. Je souhaitais retrouver un peu de légèreté, m’amuser avec le dessin, un peu comme je le fais lorsque j’improvise à la plume dans mes cahiers.» La parenthèse a mené Mattotti vers le cinéma et beaucoup d’illustrations. Elle a duré 14 ans… pour accoucher d’un vrai bonheur. (TDG)