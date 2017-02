Le «soft porn» enlève le haut du marché des livres

Zoom

Héritier de la haute noblesse bretonne et franc-tireur de l’édition germanopratine, Hughes de Saint Vincent évoque Jacques Séguéla quand il confiait, Ne dites pas à ma mère que je suis dans la pub, elle me croit pianiste dans un bordel . «Oh, ma mère sait tout ce que je fais», commente le boss d’Hugo & Cie, champion de la romance érotique. A 58 ans, en une décennie, l‘entrepreneur a su capitaliser l’engouement de 50 Nuances de Grey . Il a aligné les «coups» tels que Beautiful Bastard, suivi son instinct en repérant Anna Todd - son dernier, sorti en novembre, figure dans les meilleures ventes de l’année. «Nous ne publions pas de littérature érotique, le sexe n’étant pas l’élément moteur de l’intrigue. Nous tablons sur les codes amoureux contemporains, pas sur le cliché de l’oie blanche et du superlatif mâle alpha. Chez nous, il reste du sexe, car l’amour l’implique. Mais si le public me semble plus libre, assumé, le sexe n’est qu’un paramètre de la carte sentimentale.» Appliquant à son produit un marketing digne d’un baril de lessive ou d’un parfum de luxe, le patron se dit l’esprit large: «Nous faisons du HH (ndlr. homme-homme), du HF, FF, tout. Sans nécessairement de placement de marques.» Bien sûr, les couvertures sont étudiées. «Comme dit Karl Lagerfeld, le secret, c’est de se forcer à bouger. Longtemps, nous avons coupé les visages leur préférant des torses, plus suggestifs. La tendance actuelle, c’est de supprimer la photo pour des codes graphiques.» Voir sa dernière trouvaille, Calendar Girl. En série sur plusieurs saisons comme à la télé, ce rendez-vous mensuel se centre sur une héroïne sans les suspects habituels, rivale, pote, etc. Phrases lapidaires, style direct, action punchy: «Nous reflétons le quotidien, intégrons l’accélération typique de la société moderne. De toute façon, la littérature érotique classique a disparu.» Le rythme Calendar Girl? «12 mois - 12 hommes - 12 villes». Et la «New Romance» de s’étirer à loisir - After de Anna Todd fidélise encore au neuvième volume. «Les auteurs attachent. Souvent des femmes qui écrivent pour des femmes, quoi que 15% des hommes s’avouent preneurs.» Sans se comparer à un découvreur de Proust ou Céline, le businessman, 27e des éditeurs français selon Livres Hebdo, s’enorgueillirait de recruter un feuilletoniste à la Balzac ou Zola. «Cette veine me plaît» plaide Hughes de Saint Vincent, qui creuse dans les blogs, son fonds de commerce. «Dans le temps, l‘édition passait par des étapes fastidieuses, envoi postal, comité de lecture etc. Désormais, tout va très vite.» Le livre numérique supporte d’ailleurs le genre à 20, voire 50% selon les titres. Et l’ex-analyste financier d’ironiser au royaume du virtuel: «Je pourrais taxer mes confrères. Nos livres, à l’instar des Twilight ou Harry Potter, rendent le goût de la lecture aux jeunes générations.»