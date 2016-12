La bande dessinée aime se poser dans les montagnes

La montagne adore se glisser dans les cases. C’est la faute à Töpffer. Elle conduit à la quête de soi. C’est la faute à Hergé. Le premier, en Genevois fasciné par les sommets, inventeur du média, la représente forcément dans sa littérature en estampes. Le second, avec Tintin au Tibet, a ouvert des voies philosophiques qui miroitent sur les reflets glacés des roides pentes. La traversée des séracs mène au dépouillement. A l’occasion de l’exposition «Pic & bulle» au musée de l’Ancien Evêché à Grenoble (jusqu’au 30 avril 2017) et à travers son catalogue, enfilons nos pompes de marche!

Dans la suite des grands précurseurs, Gustave Doré se roule dans la blanche dans Des-agréments d’un voyage d’agrément (1851). Ce sommet du rire nous ouvre la porte du comique en altitude. Sautons à pieds joints par-dessus Bécassine alpiniste! Les Pieds nickelés de René Pellos, à leur habitude, ont le sac rempli de drôles d’arnaques. Il n’y a qu’eux pour tracer dans les neiges de Chamonix de fausses empreintes du yéti afin d’en faire commerce auprès des touristes ébahis. Mickey, Lucky Luke, Astérix et Obélix (Chez les Helvètes) mais aussi Fripounet et Marisette s’enivrent d’altitude. Dans Le génie des alpages, F’Murr donne à l’humour un fondement existentiel. Souvenez-vous, une noire brebis est tout à fait capable de trouver l’herbe saumâtre. Quant aux rochers dans le Krazy Kat, de George Herriman, ils jouent le praticable métaphysique.

Dans un texte du catalogue, Nicolas Rouvière précise: «Dans les récits d’aventures, la montagne prédispose à la fabrique du héros, elle fournit un décor idéal, pour les duels au sommet, voire devient un véritable personnage métaphorique, dans le genre spécifique de la BD de cordée notamment. Le thème stimule aussi les expérimentations graphiques, tant par l’invention de mises en pages originales que pour l’expression de l’indicible.»

Les auteurs suisses évidemment se royaument dans la poudreuse. Le Franky Snow du Genevois Buche accomplit sa révolution pubertaire sur les pistes. Zep ne pouvait décemment pas priver Titeuf des joies de la pente. Cosey dessine la neige mieux que tout le monde: il utilise le blanc du papier. La couv’ d’A la recherche de Peter Pan en fournit un exemple saisissant. Et le Vaudois de mettre à profit les silences d’en haut. Quant à Derib, il célèbre la vache d’Hérens dans Tu seras reine. Ce terroir lui permet de développer les atmosphères du Valais de son enfance. «Le récit d’apprentissage, écrit Rouvière, fait honneur au quotidien d’une profession en donnant à voir le dressage, la garde, les foins, le vêlage, avec leurs possibles accidents.»

Pour la montagne fantastique, on relèvera Jean-Chistophe Chauzy dans Le reste du monde, certaines planches d’Andreas, mais surtout les paysages désertiques et brûlants de Moebius inspirés des Rocheuses. Le lieutenant Blueberry traverse aussi nombre d’enfilades de parois minérales.

En alpinisme pur, un Japonais décroche le pompon. L’extraordinaire Sommet des dieux de Jirô Taniguchi nous les montre sous toutes les facettes, entre splendeur, force de vaincre et catastrophes. La verticalité y cultive toutes les vertus. Frison-Roche a été mis en cases par Dequest et Vivier (Premier de cordée). Dans une veine mélodramatique et très humaine, Anthony Pastor, dans Le sentier des reines, conte l’exode de Blanca et sa bru qui pour survivre quitte leur village reculé des Alpes et s’adonnent au colportage.

C’est fou ce que l’hiver, les avalanches et leurs cortèges de routes coupées sont à même d’enfiévrer les imaginations. (TDG)