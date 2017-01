Deux Genevois lauréats des Prix suisses de littérature

Deux Genevois figurent parmi les sept lauréats des des Prix suisses de la littérature, annonce ce vendredi l’Office fédéral de la culture (OFC): Laurence Boissier pour Inventaire des lieux et Philippe Rahmy – déjà prix Eugène Rambert 2016 – pour Allegra.

Les cinq autres auteurs récompensés sont le Fribourgeois Michel Layaz pour Louis Soutter, probablement, le Soleurois Ernst Burren pour Dr. Chlaueputzer trinkt nume Orangschina, la Zurichoise Annette Hug avec Wilhelm Tell in Manila et l’Argovien Jens Nielsen pour Flusspferd im Frauenbad mais encore le Glaronnais Dieter Zwicky pour Hihi-Mein argentinischer Vater.

Attribués pour la cinquième fois «sur recommandation du jury fédéral de littérature», ces prix, qui seront remis officiellement le 16 février à Berne en même temps que seront dévoilés les lauréats du «Grand prix suisse de littérature» et du «Prix spécial de traduction», sont dotés de 25 000 francs chacun. Mais la reconnaissance n’est pas que financière, elle vise aussi à donner aux auteurs le moyen de faire rayonner leurs ouvrages en faisant tomber les barrières linguistiques. L’OFC prévoit ainsi une tournée de lectures à travers le pays.

Riche d’une dizaine de titres – dont certains réédités plusieurs fois comme Les Larmes de ma mère ou La joyeuse complainte de l’idiot – la bibliographie de Michel Layaz, 53 ans, a également été auréolée de différentes récompenses dont le prix Edouard Rod pour Ci-gisent en 1998. Avec Louis Soutter, probablement, le romancier s’est lancé pour la première fois dans les pas d’une existence réelle, le chemin de vie tortueux d’un génie frénétique et libre même s’il a été interné contre son gré. «J’espère que ce prix permettra de poursuivre ce chemin de connaissance de Louis Soutter, note d’emblée Michel Layaz. C’est aussi une très belle reconnaissance de la part d’un jury trilingue formé de professionnels.» (TDG)