Décès du père de l'autofiction

L'écrivain français et critique littéraire Serge Doubrovsky, inventeur du concept d'autofiction, est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi à l'âge de 88 ans à Paris, a-t-on appris auprès de l'université de New York, où il a longtemps travaillé. Il avait reçu le prix Médicis en 1989.

«Je suis très ému par cette disparition. C'était quelqu'un qui comptait, un homme tout à fait extraordinaire. Un homme difficile aussi. Il n'était pas commode (...) C'était un grand professeur et, j'estime, un grand écrivain», a déclaré Tom Bishop, directeur du centre de civilisation et culture françaises à l'université de New York.

Avec la parution en 1977 de «Fils», son troisième roman, Serge Doubrovsky a posé les bases de l'autofiction, un genre entre autobiographie et fiction qui a fait florès dans la littérature avec des représentants comme les Françaises Annie Ernaux et Christine Angot.

Une dizaine de romans

L'autofiction «existait avant moi. Simplement, je lui ai donné un nom et je l'ai conceptualisée», expliquait Serge Doubrovsky en 2014 dans une interview au magazine français Télérama.

Avant cela, écrire sur soi «était plutôt vu comme des accidents littéraires dans la vie et la bibliographie d'auteurs dont le reste de l'oeuvre était souvent très différent», poursuivait-il, en revenant sur ce néologisme qui a fait sa renommée. Il a publié son premier roman, «Le jour S», en 1963, mais c'est «Fils» qui marque un tournant dans sa carrière. Dans ce roman, l'auteur tente de dénouer les fils de sa vie, sur le divan, et s'interroge sur son statut de fils.

Auteur d'une dizaine de romans et d'essais, Serge Doubrovsky avait notamment reçu en 1989 le prix Médicis, l'un des plus prestigieux de la scène littéraire française, pour «Le livre brisé». (ats/nxp)