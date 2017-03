Avec «Crépuscule du tourment 2», Léonora Miano livre une suite magique

C’était notre coup de cœur absolu de la rentrée littéraire de septembre dernier. Crépuscule du tourment, de Léonora Miano (lauréate du Prix Femina 2013). Véritable ode à l’essence féminine, l’histoire, qui se déroule dans un pays africain qui ressemble au Cameroun mais n’est jamais nommé, était racontée du point de vue de quatre femmes s’adressant au même homme, Amok. A savoir sa mère, son ex, sa compagne et sa petite sœur. C’est au tour de la masculinité de se voir honorée dans Crépuscule du tourment 2. L’histoire reprend, attention spoiler, après l’agression d’Amok sur Ixora, sa compagne. C’est de son point de vue que la suite du récit est contée. L’homme s’enfuit en voiture, en direction du village de son père qu’il n’a pas vu depuis une quinzaine d’années. Et pour cause: son père ayant passé son temps à battre sa mère, Amok a l’impression que le monstre de la violence, lourd héritage paternel, s’est réveillé et aura raison de lui. Suite à un éblouissement sur la route aux allures d’initiation mystique, Amok se confronte à son passé refoulé.

Le chapitre suivant fait entrer le lecteur dans l’intériorité du dénommé Charles-Bronson, un jeune homme prostitué et ami d’enfance d’Amok. Avant que le fantôme de l’ancien meilleur ami d’Amok, mort accidentellement, ne prenne la parole à son tour.

Plus que l’histoire en tant que telle, c’est surtout l’importance accordée aux moments charnières dans la vie des individus qui compte chez Léonora Miano. Comment, malgré son bagage familial, ses craintes et ses refoulements, on éclôt finalement à soi-même. Un moment de crise qui précède un dénouement, une prise de conscience.

Et les nœuds se défont notamment par le biais de la sexualité, comme dans le premier volume de l’histoire. En tant qu’enfant abusé par une tante sadique, Amok accepte que ses fantasmes d’adulte impliquent aussi et bien malgré lui des résurgences de ce passé refoulé.

Dans une interview au sujet du premier tome de Crépuscule du tourment que l’auteure nous avait accordée en août, elle nous expliquait en quoi la sexualité était importante dans l’épanouissement spirituel de ses personnages: «L’Afrique centrale, en particulier l’espace bantou, a connu des visions de la sexualité très différentes, qu’ont entravées le christianisme et l’islam. On ne sait plus aujourd’hui que les sociétés subsahariennes acceptaient jadis très bien l’homosexualité ou la bisexualité. Cela s’est perdu dans la mémoire des Africains eux-mêmes et certains sont aujourd’hui persuadés que ces pratiques sont des déviances apportées par l’Occident. Nous avons perdu la variété des dispositifs que les sociétés avaient mis en place pour gérer des situations, notamment la question du genre.»

Le style fluide, précis, et le voyage formidable que permet la lecture de ce magnifique roman feront aisément oublier les quelques redondances présentes, notamment sur la violence d’Amok prête à ressurgir. Au bout de la cinquième mention, on commence à saturer.

«Crépuscule du tourment 2» Léonora Miano, Ed. Grasset, 320 p.

Lauréate du Prix Femina 2013, l’auteure camerounaise Léonora Miano se distingue par ses romans qui touchent à l’intimité personnelle. Magique.

(TDG)