Woody Harrelson va jouer dans le film sur Han Solo

Woody Harrelson va jouer dans le film de la saga «Star Wars» sur la jeunesse de Han Solo, le pilote franc-tireur qui aide Princesse Leia et Luke Skywalker à combattre le maléfique Empire. L'acteur s'est notamment illustré dans les séries «True Detective» et «Cheers».

D'après le communiqué de Lucasfilm, maison de production créée par George Lucas, réalisateur des deux premières trilogies Star Wars, Woody Harrelson va rejoindre les acteurs Alden Ehrenreich (Han Solo), Donald Glover (Lando Calrissian) et Emilia Clarke.

«Nous ne pourrions être plus heureux de travailler avec un artiste d'une telle profondeur et d'un tel éventail de jeu», ont commenté Phil Lord et Christopher Miller, les deux réalisateurs du film qui n'a pas encore de titre. (ats/nxp)