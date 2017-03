Tartuffe ou Alceste, Molière se tire au sort

Quoi de plus classique que ces comédies en cinq actes signées Jean-Baptiste Poquelin? Qu’on se méfie des étiquettes: Gwenaël Morin vous sert L’Ecole des femmes, Tartuffe, Dom Juan et Le Misanthrope selon un principe qui bousculera à coup sûr vos attentes. Puisqu’il aborde ces joyaux du XVIIe siècle par une distribution chaque soir renouvelée. Oui, la douzaine de comédiens qui forment à Lyon son Théâtre Permanent maîtrise tous les rôles des vingt actes réunis, les répète chaque jour que dieu fait, et découvre le soir venu quelle partition ils joueront face au public, dans une scénographie unique. Ils rendent avec Les Molière de Vitez toute leur urgence à des textes qui se répondent entre eux avec la même volubilité qu’ils s’adressent à nous, à presque quatre siècles de distance.

Si le titre de cette expérimentation commencée en 2013 se réfère ouvertement à Antoine Vitez, c’est que le grand metteur en scène français (1930-1990) avait, 40 ans avant Morin, rassemblé les mêmes pièces en une tétralogie interprétée à Avignon par de jeunes comédiens issus du Conservatoire national d’art dramatique de Paris. Gwenaël Morin reprend ainsi l’ensemble dans sa cohésion initiale, mais en confie la distribution à des acteurs diplômés cette fois du Conservatoire régional d’art dramatique de Lyon, qui se voient attribuer leur rôle suite à un tirage au sort journalier. Autre pas de côté par rapport au maître: si des intégrales sont prévues, les comédies peuvent aussi se voir séparément, chacune calibrée sur une durée d’une heure quarante.

Durant l’accueil au Théâtre Saint-Gervais, L’Ecole des femmes sera donné les mardis 14 et 21 mars, Tartuffe les mercredis 15 et 22, Dom Juan les jeudis, et Le Misanthrope les vendredis. Quant au marathon complet, on pourra y assister les samedis 18 et 25 mars. Quelle que soit la répartition des personnages parmi les acteurs, la contrainte formelle y engendrera forcément la liberté d’interprétation. D’Agnès à Célimène, de Tartuffe à Dom Juan, enjambant les courants du désir ou de l’hypocrisie, portés tantôt par l’humour ou le cynisme, des passerelles se jetteront au débotté, des échos imprévus se répercuteront, ravivant à chaque occurrence les recoins de dialogues que l’académisme a jusqu’ici figés.

Mais le défi se double d’un autre, moins visible du public, très stimulant en revanche pour le milieu théâtral genevois. Après d’heureuses tentatives à Angers, Toulouse et Lyon, notre ville reçoit, en parallèle aux spectacles, un atelier destiné aux professionnels du cru, et conduit par le Théâtre Permanent. Pendant dix jours, neuf de ceux qui animent nos scènes locales seront invités eux aussi à croiser, au petit bonheur la chance, les veines du génie moliéresque. Œuvre choisie pour cette transmission de savoir-faire: Le Misanthrope. Les participants se présenteront au workshop après avoir mémorisé le texte, et répéteront quotidiennement en échangeant leurs rôles, comme leurs pairs lyonnais. Au présent continu, le verbe classique ne cesse de ricocher.

Les Molière de Vitez Théâtre Saint-Gervais, du 14 au 25 mars, ma-ve 20 h, sa dès 14 h, 022 908 20 00, www.saintgervais.ch (TDG)