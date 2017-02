Solo éthique avec chœur

Dense autant que bigarré, le bagage culturel de l’Italo-Germano-Franco-Genevois Marco Berrettini! On croise parmi les références du déroutant quinqua les figures de Pina Bausch comme William Forsythe en maîtres danseurs, ou du philosophe Peter Sloterdijk comme de la sociologue Ayn Rand en maîtres penseurs. Depuis 2009, celui qui fut ado un as de la disco consacre une série affûtée à l’«état du monde», intitulée iFeel. Au volet initial s’enchaînait iFeel2, qu’un jeu de mots anglophone (avec «too») portait sur le terrain de la compassion; iFeel3 abordait la liberté moyennant un infime glissement de consonnes (vers «free»); ce numéro 4 (à cheval sur «four» et «for») évoque logiquement l’attachement: cette quête spirituelle qui nous visserait au Bien contre vents et marées. Le projet se danse par définition en solo, en lévitation, et en surplomb du pianiste Samuel Pajand comme du chœur d’enfants, gage de candeur. Mais n’allez pas imaginer Berrettini donner dans le prêche: son bagage trimbale du TNT satirique qui fait voler la bien-pensance en éclats.

iFeel4 Salle des Eaux-Vives, du 22 au 26 fév., 022 320 06 06, www.adc-geneve.ch (TDG)