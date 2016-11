Silvia Härri raconte la maladie et la honte

On connaissait Silvia Härri pour ses poèmes pleins de sensibilité aux phrases ciselées. L’auteure genevoise s’est ensuite essayée à la prose poétique et aux nouvelles, avant de publier un premier roman. C’est un garçon, puis un homme, Pietro, qui incarne le narrateur dans Je suis mort un soir d’été. Un frère, surtout, qui voit la santé de sa petite sœur décliner de plus en plus. Cette dernière souffre d’une maladie génétique entraînant une progressive arriération mentale. C’est la confidence d’un ami qui a inspiré Silvia Härri. «Il m’a toujours dit qu’il était fils unique, jusqu’au jour où il m’a confié à demi-mot l’existence de sa sœur et sa maladie. Je suis partie de là et ai imaginé la suite.»

La pieuvre. C’est la formule que le personnage trouve pour désigner le malheur s’abattant sur sa famille. C’est «la pieuvre» qui ronge sa sœur, puis sa mère, dépressive, qui fait voler sa famille en éclats. Pour la fuir, Pietro quitte sa Toscane natale pour Genève, ville dans laquelle il refait sa vie. Ce sera ensuite la peur du retour de la pieuvre qui l’empêchera, une fois devenu adulte, de désirer des enfants, de parler de son passé et l’existence de sa sœur à sa compagne. Comme une litanie, une incantation, la phrase «je suis mort un soir d’été» est inlassablement répétée. Elle se rapporte à cette scène initiale, «Drôle de soir pour mourir, vibrant de canicule, de chants de cigale et du parfum des rosiers que Maman avait plantés, drôle de soir où, du haut de mes six ans et demi, je cesse d’être celui à qui l’on demande de raconter des histoires dans la pénombre d’une chambre ou d’embrasser un lapin en peluche tout mité, soir d’été qui signe la frontière entre l’insouciance et le chagrin, entre la vie d’avant et celle d’après. Je suis mort un soir d’été. C’était le 26 juillet 1957.»

Comment l’auteure a-t-elle fait le pas du roman? «J’avais envie de raconter une histoire et me sentais prête pour un texte de plus grande envergure et explorer un nouveau territoire.»

Résultat? Une touchante histoire, un rythme prononcé des phrases, mais dont l’écriture est alourdie par la volonté de son auteure de rendre précisément chaque atmosphère et état d’esprit. Un exemple? Les moments d’introspection du personnage: «Toute ma vie j’ai fui. Je confesse que j’ai été un fugitif exemplaire. (…) Chaque fois que j’ai trop aimé, j’ai fui. Chaque fois que j’ai eu trop mal ou que la rage m’a envahi.». On s’en doutait un peu.

«Je suis mort un soir d'été» Silvia Härri, Ed. Campiche, 157 p.