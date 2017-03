Sandrine Kuster nommée à la tête du Théâtre Saint-Gervais

C'était l'une des nominations théâtrales les plus attendues de l'année. On sait désormais qui succédera à Philippe Macasdar à la direction du Théâtre de Saint-Gervais. Le Conseil de la Fondation pour les Arts de la Scène et les Expressions Culturelles Pluridisciplinaires a finalement désigné Sandrine Kuster, l'actuelle directrice de l'Arsenic, à Lausanne. Cette dernière s'est vu confier un mandat de quatre ans, renouvelable pour deux périodes maximales de trois ans. Elle présentera sa première saison à l'automne 2018 à Saint-Gervais.

Développement suit. (TDG)