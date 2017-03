Radical et nu, Léveillé remue le Léman

Alors que les «programmes communs» vont bon train au sein des théâtres vaudois et que le festival La Bâtie a pris l’habitude de tendre la main au Théâtre de Vidy, voici que l’Association pour la danse contemporaine, à Genève, accueille de concert avec l’Arsenic de Lausanne quatre jalons dans le répertoire du célèbre créateur et pédagogue montréalais Daniel Léveillé.

Pour fluidifier la circulation des publics lémaniques dans un acte de chorégraphie médiatrice, les programmateurs ont scindé deux cycles d’opus conçus avec dix ans d’écart pour les répartir, disloqués, entre les deux cités.

Avant que Solitudes solo ne soit présenté chez nos voisins, c’est Solitudes duo, chronologiquement postérieur, qui s’offre aux Genevois mardi soir et mercredi. A travers six pas de deux, la chorégraphie de 2015 y creuse le paradoxe de son intitulé – l’isolement dans le couple – sur un ring blanc où des binômes se confrontent athlétiquement sur fond de Bach et de pop-rock des seventies.

Ce week-end, les amateurs redéshabilleront la fondatrice Pudeur des icebergs (2004), préalablement aux Lausannois qui jouiront, eux, d’un Crépuscule des océans lui emboîtant le pas en 2007. Six danseurs intégralement nus y interprètent dans l’épure l’effort d’être vivant pour tout corps humain, par essence vulnérable.

Solitudes duo ADC, les 7 et 8 mars La pudeur des icebergs, du 10 au 12