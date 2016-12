Patrick Chappatte: «Burki était le Ramuz de la caricature»

« C’était un maître à mes débuts. Un as du dessin silencieux. J’étais un fan de sa première période, en noir et blanc, qui possédait une force peu commune. Dans le sillage de Martial Leiter, il se montrait alors plus tragique. J’adorais quand il relevait d’une seule couleur ses dessins en noir et blanc. Il m’arrive de le faire dans les miens, en songeant à lui. Je crois qu’il est devenu plus gentil au fil du temps. La couleur a arrondi son univers.

Dans l’exercice imposé du dessin sans texte, il se révélait magistral. C’était un peu le Jean Villard Gilles du dessin, le Ramuz de la caricature. Avec une économie de mots toute vaudoise, il incarnait l’esprit d’un pays. Il posait son regard sur le monde et n’en pensait pas moins, sans recourir aux effets de manches à la française.

Lorsqu’il est parti à la retraite, je l’avais dessiné en train de pécher, prêt pour une belle et bonne vie sous un soleil vaudois. Je sais qu’il aimait la sérénité du pécheur. Hélas, il a appris peu de temps après sa maladie et n’a pas pu profiter beaucoup de ce bonheur. » (TDG)