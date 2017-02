Musique et danse ont brillé à Antigel

Antigel, 7e édition, s’est achevé dimanche après trois semaines de festival. Avec 50 000 spectateurs répartis sur 84 événements, des concerts aux spectacles de danse, des soirées clubbing aux animations «Made in Antigel» (lire ci-contre), la manifestation peut annoncer un bilan positif côté public. Sa fréquentation est en hausse, soit 5000 visiteurs de plus qu’en 2016, venus notamment de Vaud et de France voisine. De quoi asseoir l’importance du festival dans le paysage culturel régional.

Du point de vue artistique, Antigel touche à l’excellence concernant ses deux volets principaux, la musique et la danse. Le festival a su accrocher à son affiche des vedettes de renom, de Patti Smith à Maguy Marin. Et celles-ci ont livré des prestations de qualité. Cette même Patti Smith, que l’on voit chaque été dans les festivals helvétiques, a tiré son épingle du jeu en présentant non pas un concert standard mais une lecture de ses propres œuvres littéraires accompagnées de quelques chansons dépouillées. C’était le moment fort du festival en termes de symbole: en s’érigeant en pasionaria anti-Trump, exhortant le peuple à «prendre le pouvoir» contre les puissants de ce monde, Patti Smith tombait à point dans l’actualité politique.

Musicalement, cependant, on retiendra plutôt la prestation fascinante de Lambchop: le groupe de Nashville traduisait sur scène avec brio ce qui, sur disque, constituait déjà une expérience fascinante: de la country folk subtile traversée d’électronique. Magnifique également cette prestation des Allemands The Notwist, efficace aussi le Danois Trentemøller. Toutes choses entendues à l’Alhambra, dont l’acoustique a fini par convaincre autant que son cachet. Et il y avait là grande foule, comme à la salle des fêtes du Lignon, où se sont produits les rockers The Dandy Warhols, moins bon cependant que ce trio belge engagé en première partie, Warhaus et son étonnant mélange de ballades sombres et de samples explosifs. C’était là une des nouveautés remarquables présentée cette année, parmi de nombreuses autres découvertes, principalement dans le registre folk. Ainsi du Canadien Andy Shauf et son délicat timbre de voix, le temps d’une soirée intimiste au Théâtre Pitoëff.

La danse, à présent. Au Lignon toujours, la salle des fêtes, transformée en un magnifique plateau, accueillait le chorégraphe belge Jan Martens: superbe Sweat Baby Sweat pour duo homme et femme. Une réussite, comme le subversif Another Distinguée de La Ribot au Théâtre du Grütli. Passionnantes, également, ces Journées de danse contemporaine suisse avec, notamment, Elementen III de Cindy Van Acker et le Ballet du Grand Théâtre de Genève. Rendez-vous bisannuel et nomade organisé cette année à Genève, les Journées se sont raccrochées à Antigel, lui ajoutant 20 événements supplémentaires et prolongeant exceptionnellement la durée du festival à trois semaines au lieu de deux.

Enfin, il faut mentionner le volet festif d’Antigel, son «Grand Central» établi dans la tour CFF de Pont-Rouge, qui a attiré à lui seul 20 000 visiteurs venus danser sur des rythmes house, techno et hip-hop, tandis qu’une programmation rap ajoutait son lot d’émotions live aux soirées.

Antigel, 8e édition, aura lieu du 26 janvier au 11 février 2018. (TDG)