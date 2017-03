Morel joue «La vie» contre la morosité

On l’a découvert sur Canal+, chez Les Deschiens. On l’a vu sur les scènes parisiennes interpréter des textes nés de sa plume comme de celle de Feydeau, Dubillard ou Molière. On l’a entendu diffuser son Billet tous les vendredis matin sur France Inter. Depuis 2006 et sa Collection particulière, on le connaît sous l’angle du chanteur sensible qui choisit la voie de la proximité pour toucher son public. Voici Monsieur François Morel faire un crochet par Meyrin avec La vie (titre provisoire), son dernier spectacle musical dirigé par l’amie Juliette. Orchestre nostalgique, paroles consolatrices, le récital répond aux attentats et aux impasses en louant la fugacité de l’existence.

«La vie (titre provisoire)» Forum Meyrin, 14 et 15 mars à 20 h 30, 022 989 34 34, www.forum-meyrin.ch

(TDG)