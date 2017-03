Montreux à l’épreuve de son passé de légende

L'année qui suit une édition anniversaire n'est jamais la plus facile. Le Montreux Jazz la franchit sur la pointe des pieds, avec un 51e chapitre dévoilé jeudi matin dans le cadre idoine - tranquille et «horizontal» - de la campagne vaudoise.

Tranquille, car la programmation aligne de jolis coups mais pas de coups d’éclat de l’ampleur d’un Prince, d’un Pharrell Williams ou d’un Stevie Wonder les années passées. Au registre d’un R’n’B grand luxe, Lauryn Hill et Usher (plus The Roots) trônent au sommet de l’affiche du Stravinski. Les autres stars pourraient réjouir si leur âge vénérable ne jetait quelque doute sur leurs forces vives – ainsi de Brian Wilson, déjà à moitié vitrifié lorsqu’il est venu jouer pour la première fois au MJF, en 2005, alors âgé de 62 ans. A 76 balais, Tom Jones aura pour charge de mettre le feu au Strav’, tout comme Grace Jones, diva disco dont l’imprévisibilité peut varier du meilleur au pire. Autre septuagénaire roué, Bryan Ferry a en revanche démontré que son costume de dandy soul était une valeur sûre.

«Transversalité» de l’offre

Hormis ces têtes d’affiche (auxquelles il faut ajouter Phoenix, Pet Shop Boys, The Kills, Youssou N’Dour), le Stravinski se présente en reflet souvent jumeau du Montreux Lab, la «petite» salle du festival, plus branchée découvertes et musiques actuelles. Cette horizontalité de la programmation (le directeur Mathieu Jaton a parlé de «transversalité» lors de la conférence de presse) entérine la situation nouvelle à laquelle est confrontée le MJF, et qui ira s’accentuant: les légendes vieillissent et/ou meurent, les rares qui restent sont souvent hors de portée des moyens de la manifestation. Et la structure nouvelle de l’économie musicale ne permet plus l’éclosion et la promotion verticale de mégastars, à l’image de celles venues à la lumière entre les décennies 1970 et 1990. Le Stravinski jouera toujours plus difficilement son rôle de sanctuaire offert aux légendes anglo-saxonnes.

Réaction à chaud après la conférence de presse au théâtre du Jorat

Plusieurs soirées reflètent ainsi une communion de styles et de renommée entre les artistes de la salle amirale et du Lab: The Kills et Kasabian versus Metronomy et La Femme; Passenger et The Lumineers versus Birdy Nam Nam et The Bloody Beetroots; London Grammar versus Yello… Entre les deux, le Jazz Club affirme son rôle de gardien de la nature «historique» du festival, qui essaye d’assouplir cette structure tripartite en ventilant quelques concerts dans quelques beaux endroits de la région (Montreux Palace, château de Chillon, Hôtel des Trois Couronnes et même l’abbaye de Saint-Maurice.)

L’absence de rock

Autre point notable: l’absence de rock peu ou prou énervé. Les guitares avaient toujours reçu leur lot de soirées, qu’elles appartinssent à Deep Purple, à Muse ou à Slayer. C’est raté pour 2017, à l’exception de Royal Blood au Lab. Lequel accueille surtout la nouvelle garde d’une pop mouillée de rock et d’effets synthétiques – LP, 1975, ALT-J, Metronomy, MO… Il reçoit aussi de superbes voix et des compositeurs de talent, comme Michael Kiwanuka et Benjamin Clementine.

Par ce menu musicalement cohérent et bien équilibré, le Montreux Jazz remplit son cahier des charges. Il lui manque «seulement» son régulier côté événementiel, deux jours après que le Paléo a annoncé les Red Hot Chili Peppers sur son terrain. Un grand nom ne fait pas tout, mais il résume souvent une programmation dans l’esprit du public. Et trop espérer de ses goûts pluriels et de sa curiosité proactive constitue une réelle prise de risques.

(TDG)