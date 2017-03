Les métiers d’art s’offrent en spectacle

Pour les Genevois, c’est rapidement devenu un rendez-vous printanier incontournable. Les très courues Journées européennes des métiers d’art tiennent leur édition 2017 ce week-end. Dans le secret des ateliers, on y découvrira notamment les métiers méconnus de perruquier, peintre en décor, tapissier, costumière, doreuse, restaurateur de livres ou de peintures, taxidermiste…

Initiée dès 2012 à Genève, la manifestation a pris de plus en plus d’ampleur, multipliant les lieux et travaillant avec des partenaires publics et privés toujours plus nombreux. Cette année, les musées seront particulièrement mis à l’honneur. Ouvrant des lieux interdits aux visiteurs, ils dévoileront notamment les dessous d’une exposition.

Activités en accès libre

Le public a suivi le mouvement, puisque l’événement rencontre un succès grandissant. Corollaire malheureux: les visites sur inscription se retrouvent prises d’assaut, et beaucoup de personnes restent sur le carreau. Pour y remédier, la Ville de Genève a décidé d’organiser davantage d’activités en accès libre.

Ainsi, on pourra se rendre sans rendez-vous au Centre de gravure contemporaine, qui présentera les techniques de la sérigraphie et de la gravure sur cuivre. On visitera l’exposition du Pavillon Sicli sur les métiers du patrimoine liés à la terre. Chez Vacheron Constantin, on verra comment travaillent un émailleur, un graveur ou un horloger. On admirera à la Fondation Baur les maisons de thé imaginées par des étudiants de la HEAD en architecture d’intérieur.

Les centres de formation ne seront pas en reste, bien sûr. Il s’agit pour eux de faire découvrir leurs métiers et donner envie à des jeunes de s’y engager. Dans les écoles, les apprentis ébénistes, joailliers, céramistes, designers ou horlogers montreront leur savoir-faire et partageront leurs secrets de fabrication.

Démonstrations d’artisans

La grande nouveauté de cette année, le lieu central établi dans le Bâtiment des Forces Motrices, ouvrira également ses portes en continu, ou presque, vendredi et samedi. L’ancienne usine formera un écrin de choix pour accueillir les démonstrations de trente artisans d’art genevois.

«Souvent, l’artisan, qui travaille dans la discrétion de son atelier, a du mal à communiquer, constate Pascal Luthy, président de l’association genevoise des métiers d’art Label Genève, qui organise cet événement. Ces journées constituent une belle occasion de se faire connaître. Et quand on est passionné, c’est plus facile de parler de ce que l’on fait.»

Les visiteurs pourront même mettre la main à la pâte, en réalisant des décors en plâtre, en assemblant les différentes parties d’un bougeoir en métal ou en s’essayant à la taille de la pierre. Une bonne manière de se rendre compte des compétences pointues que demandent ces professions… «Les activités manuelles ont tendance à être dépréciées, réagit Pascal Luthy. Pourtant, parvenir à créer un résultat parfait exige tout un processus intellectuel. C’est aussi là que réside la beauté de nos métiers.»

(TDG)