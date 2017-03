Les galeries à la fête avec Art Carouge

Art7 est mort, vive Art Carouge! La réunion de galeries carougeoises a un nouveau nom. Cela faisait déjà longtemps, il faut le dire, que les lieux d’art en question n’étaient plus sept. De toute façon, leur nombre fluctuait à chaque vernissage, au gré des disponibilités des galeristes. «Et le terme d’Art Carouge définit plus clairement où nous nous situons», ajoute Christine Ventouras, responsable de la galerie Krisal.

Par contre, le concept reste identique. Il y aura toujours deux vernissages communs par année, comme celui qui se tiendra ce week-end. Conviviaux et se déroulant en présence des artistes, ils permettent d’attirer davantage de monde et d’inciter les visiteurs à découvrir d’autres univers en faisant le tour des galeries. Car la diversité des styles et techniques constitue le grand atout de cette association. Peinture, dessin, photo, céramique, design, bijou… Il y en a pour tous les goûts. Dans l’édition à venir, la photographie aura les honneurs de trois expositions, fort différentes. Jörg Brockmann présentera les délicats clichés de Vasantha Yogananthan, qui a parcouru l’Inde sur les traces du héros d’un conte épique indien. Lui-même photographe, le galeriste exposera à Nov Gallery ses images prises chez l’artiste Louise Bourgeois, donnant un aperçu de son processus créatif. Et Christine Ventouras accrochera les provocantes photos de Torsten Solin, des personnages exubérants capturés à travers un miroir brisé, métaphore de la subjectivité de la perception.

On pourra également découvrir des techniques sortant de l’ordinaire. Comme la pointe d’argent, utilisée par Dürer, de Vinci ou Raphaël et remise au goût du jour par la scientifique artiste Carol Prusa, exposée au Salon Vert. Ou le gaufrage qu’utilise Pascal Liengme afin de figurer des coléoptères. Mais comme on le verra chez Marianne Brand, il explore aussi le bois, la pierre ou l’estampe pour parler du temps.

Côté bijou, Fabrice Schaefer se distingue chez Annick Zufferey avec ses objets en titane, car il s’agit d’un métal très résistant, et donc très difficile à travailler. D’autant que le créateur y associe de l’or, de l’argent ou des pierres précieuses. Les petits animaux en céramique de Jean Marie Borgeaud, capturés en plein mouvement, quitteront l’intimité de son atelier pour envahir la galerie Séries Rares. Enfin, la peinture et le dessin seront représentés à la galerie Ligne treize par les évanescentes œuvres d’Alexandre Hollan, à la limite entre figuration et abstraction.

Associé à l’événement, le Musée de Carouge a déjà verni son exposition actuelle, qui porte sur le sculpteur genevois Yvan Larsen. Mais pour l’occasion, l’institution organise une rencontre avec l’artiste, une conférence sur l’art dans l’espace public et des contes pour enfants. C’est sûr, on ne s’ennuiera pas ce week-end!

Art Carouge sa 4 et di 5 mars de 11 h à 17 h. www.artcarouge.ch (TDG)