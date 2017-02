Le «cul entre deux cultures», il a soif d’amour

Personnalité attachante des plateaux genevois, l’auteur, metteur en scène et comédien Ahmed Belbachir, une petite soixantaine, inspirerait de la sympathie au plus froid des critiques. Qui voudrait égratigner ce géant cabossé à l’humour tendre, à la sensibilité à fleur de peau, à l’inusable goût de l’effort, qui habite depuis dix ans les créations d’Eric Salama ou d’Hervé Loichemol? Même à contrecœur, il faut pourtant se rendre à l’évidence: le nouveau projet dont Belbachir signe le texte, participe à l’interprétation, et cosigne la facture avec Philippe Macasdar, patron du Théâtre Saint-Gervais qui l’héberge en résidence, n’est pas une réussite.

Deux atouts légitimaient la production de No Body is God: sa thématique de la mixité culturelle et sa traversée d’un demi-siècle d’histoire, des années 60 à nos jours. Mais deux écueils le guettaient aussi: ceux de l’autobiographie et de l’entreprise familiale, portes ouvertes au débordement psychologique. Au bout du compte, aucun de ces axes ne se découpe clairement: trop d’intentions tue.

Truffée d’anachronismes et d’inconséquences, la saga retrace la vie domestique d’un Algérien immigré à Lyon (Ahmed Belbachir), de sa docile épouse française (Barbara Baker), de leurs fils «le cul entre deux cultures» – l’un épris de théâtre (Jean Aloïs Belbachir vaillant dans le rôle de son père à la ville), l’autre en voie de radicalisation (et en voix off). Or, entre la tyrannie du patriarcat musulman, le destin d’une mère brisée, les sirènes de l’islamisme, l’éloge de la neutralité suisse ou les querelles d’héritage, la pièce ne choisit pas son fil rouge. Et finit par miter le tissu entier – que le jeu ni la mise en scène ne viennent hélas recoudre. Une déception à laquelle s’ajoute celle de ce diagnostic servi sur un plateau: le métis Ahmed Belbachir, déchiré entre la bible et le coran, la France et le Maghreb, comblerait un besoin d’amour en se vouant à tous les saints.

