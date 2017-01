John Berger, auteur rebelle au charisme d’une rock-star

La scène a lieu cet été, sur une île en Grèce. Deux Athéniens, apprenant que la fille de l’écrivain, critique d’art et scénariste John Berger se trouve en villégiature dans les Cyclades, la prient de leur accorder une rencontre. Lorsque arrive Katya Berger (par ailleurs critique de théâtre de la Tribune de Genève), des larmes d’émotion roulent sur leurs joues. «C’est un immense honneur pour nous, lui assurent-ils. Nous sommes tellement admiratifs du travail de votre père.» Celle qui a traduit plusieurs textes de l’intellectuel engagé - décédé lundi à 90 ans - ne s’étonne plus de cette vive émotion. Souvent, lorsqu’elle lui rendait visite à Antony, banlieue parisienne où il a vécu les trois dernières années de sa vie, elle lui transmettait les messages de ses nombreux admirateurs.

Tout au long de sa vie, l’artiste aura joui d’une fascination comparable à celle d’une rock-star.

Scandale au Booker Prize

Particulièrement connu dans le monde anglo-saxon, John Berger s’est notamment rendu célèbre avec son roman G. – la lettre pouvant faire autant référence à Don Giovanni qu’à Garibaldi – mettant en scène un héros aussi séducteur qu’anarchiste. Autant conspué que porté aux nues, ce roman lui vaut le Booker Prize en 1972. Lors de la remise de la prestigieuse récompense, John Berger crée le scandale en dénonçant l’exploitation coloniale des Caraïbes par Booker Mc Connel, révéré par ce prix. Dernier coup porté à l’Angleterre conservatrice des années 70, il ajoute qu’il versera la moitié de la somme reçue - 5000 livres - au parti des Black Panthers, qui, disait-il, résistaient «en tant que Noirs et en tant que travailleurs». Il a quitté Londres au début des années 60 pour la Provence avant de se rapprocher de Genève et s’installer en Haute-Savoie. C’est à Quincy qu’il s’établit en 1973, où il passera quarante ans.

Père génial mais écrasant

«Les graines qu’il a semées continueront de croître, assure Katya Berger. C’était un être rare, d’une générosité sans bornes. Il accordait son attention à chacun, sans hiérarchie. Il entretenait une correspondance extrêmement fournie avec beaucoup de monde, et ce jusqu’à la fin de sa vie. Ce que ceux qui l’admirent reconnaissent, c’est sa capacité à dire ce que tout le monde sait confusément en soi, mais qui n’a jamais été exprimé.»

Son fils, le cinéaste genevois Jacob Berger, dresse un portrait plus complexe de ce père brillant. «Tous les enfants admirent leurs parents. Devenus adolescents, ils perçoivent normalement les limites et les failles de leurs géniteurs. Avec mon père, cela n’a pas été le cas pour nous, ses enfants. Le mythe de la figure paternelle géniale et toute-puissante ne s’est jamais déconstruit. A un moment donné de ma vie, j’ai eu envie de raconter le rapport difficile que j’ai entretenu avec ce père doux mais écrasant. Ça a donné Aime ton père, avec Gérard et Guillaume Depardieu (sorti en 2002). John et moi avons été brouillés pendant une dizaine d’années après ça.»

Récolter des pommes de terre

Le photographe genevois Jean Mohr, qui a collaboré à de nombreux ouvrages avec John Berger, se souvient pour sa part d’un homme «très actif, droit et généreux»: «John a débarqué chez moi un jour après avoir vu un de mes documentaires sur les médecins de campagnes dont il avait aimé l’angle de vue. Il m’a proposé de collaborer. Quand je lui ai demandé combien je gagnerai, il s’est gratté la tête et m’a dit «fifty-fifty?». Je n’en espérais pas tant: il était déjà un écrivain très connu et je ne l’étais pas vraiment.» Cette volonté de justesse dans les rapports humains, Jean Mohr l’a également constaté dans la façon dont John Berger menait sa vie: «A Quincy, il participait aux foins, à la récolte de pommes de terre et toutes sortes de travaux des champs. Ça me fascinait de voir qu’un intellectuel puisse mener une vie paysanne aussi active.»

