Herrmann: «Burki savait rendre simple les choses compliquées»

«Burki était toujours d’une clarté parfaite. Il détestait laisser un lecteur de côté. Ce qui pourrait le résumer le mieux, c’est la synthèse. Il savait rendre simple les choses compliquées. Cela explique sans doute une grande part de son succès. Quand on voyait ses dessins, on pouvait souvent se dire: il a tout compris. Doté d’une véritable imagination visuelle, il avait ce don de mettre les mots en images.

Je pense que c’était le plus populaire des dessinateurs de presse romands. Il y a eu une adéquation absolument incroyable entre lui et son public. C’est vraiment le chantre d’un pays. L’égal de certaines personnes comme Gilles. Il incarne un certain pays de Vaud. Il avait ce don d’exprimer ce que les gens avaient en eux et qu’ils pressentaient.

C’était peut-être aussi le plus émotif d’entre nous. Personnellement je me méfie de mes émotions. C’est pour cela que je mets des mots sur mes images, afin d’insérer de la distance. Lui, il fonctionnait à l’inverse: il s’imprégnait des émotions, et les exprimait. On était en communauté sentimentale avec lui.

Pendant toute la première partie de sa carrière, il a travaillé en noir et blanc. Il se montrait plus radical à ses débuts. Et surtout plus sombre. La couleur a coïncidé avec la prise d’âge chez lui. Je pense qu’il s’est beaucoup apaisé. La révolte qu’on sentait initialement chez lui a disparu. Elle s’est transformée en douceur. C’était un type qui n’avait pas peur de la tendresse.

A l’instigation de Martial Leiter, qu’il admirait beaucoup, il s’était astreint à cette règle incroyablement contraignante du dessin sans paroles. Il s’y est tenu jusqu’à la fin de sa carrière, parfois en trichant un peu, se permettant de mettre à l’occasion des mots sur des pancartes, sans que ce soit des bulles. Toutes proportions gardées, il me fait songer à Racine ou Corneille, qui se contraignaient volontairement à l’alexandrin. C’est beaucoup plus difficile, mais lorsqu’il y a réussite, celle-ci se révèle d’autant plus belle. Dans cette optique, les dessins de Burki ressemblaient parfois à de vrais bijoux.

Sur le plan personnel, c’était un type très doux, très discret, un vrai timide. Il se tenait volontiers en retrait, se nourrissant de silences. Cela se voit dans ses dessins, ainsi que dans ses occupations : il adorait la pêche. C’était un grand contemplatif. (TDG)