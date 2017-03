François Morel console son monde

A l’hôtel où nous avons rendez-vous, des clients en route pour le Salon de l’auto lancent un regard furtif à François Morel. «C’est à cause de mon sex-appeal!» commente celui-ci sur le ton de l’autodérision. Son humour pince-sans-rire frappe pourtant moins l’observateur que la rondeur de ses gestes et de ses manières. De sa voix posée, modulée d’un chuintement rien qu’à lui, Morel, plus antenne que micro, mais aussi plus molaire que canine, vient à la rencontre des questions avec une attention constamment réglée sur celle de son interlocuteur.

On vous a découvert dans les «Deschiens» sur Canal + dans les années 90. En quoi avez-vous changé depuis?

Si mon emploi du temps est encore plus intense qu’à l’époque, c’est moi, aujourd’hui, qui décide comment je l’occupe. Fondamentalement, ma façon de faire rire ou d’aimer rire est restée la même: je démarre toujours au quart de tour. Mais je me suis apaisé. A l’époque, j’étais hyper moteur, avec un humour assez agressif. Je suis revenu à quelque chose qui me ressemble plus: une espèce de bienveillance vis-à-vis de mes contemporains.

Comédien, auteur, chanteur, chroniqueur, comment organisez-vous ces activités parallèles?

Elles ne sont pas contraires. Ce n’est pas comme si je faisais maître-nageur, plombier, comédien: je fais homme de spectacle. Je rêve à des shows, parfois je mets en scène, parfois je joue, et avant de monter sur scène, j’ai parfois écrit des textes. Tout cela vise la même chose: la rencontre avec le public. Ce qui m’intéresse, c’est de partager des émotions. Si je fais des chroniques à la radio, c’est encore une façon d’entrer en relation avec mon public. A chaque fois, il faut étonner les spectateurs, mais avec ce qu’ils attendent. Il faut qu’ils vous reconnaissent tout en étant surpris. Si je me lance dans un concert métal, ils ne seront pas venus pour ça. Le but, c’est de déconcerter à partir de ce qu’on est. Moi aussi, d’ailleurs, j’aime me reconnaître et me surprendre à la fois. J’essaie de ne pas rester sur les mêmes rails. Et comme je suis trop perdu pour savoir ce que je pense, la méthode me permet d’explorer.

Etes-vous ce qu’on appelle un comique? Un produit de l’audiovisuel? Un barde moderne? Un poète, un fantaisiste?

Rien de tout cela. L’endroit où je m’exprime le mieux, où je suis le plus juste, c’est la scène de théâtre. J’aime bien être comique de temps en temps, mais pas définitivement. Les étiquettes, ça se prête mieux aux médicaments. «Comique», c’est un adjectif, non? J’aime être comique un moment, et mélancolique la seconde d’après. Guy Bedos avait inventé le terme «mélancomique»…

«Télérama» a comparé votre récital «La Vie (titre provisoire)» à un bonbon. Vous souscrivez?

Un journaliste a tout à fait le droit de considérer le spectacle comme un bonbon. Un bonbon fait plaisir. Mais ça fait mal aux dents, si on en prend trop, il faut se méfier. J’aurais dit du chocolat, personnellement. J’aime bien l’idée d’un spectacle consolateur. Je n’ai pas envie de rajouter de la misère au monde. Si les gens sont émus et repartent avec du courage, j’ai l’impression d’avoir fait mon métier.

Vos spectateurs ont besoin d’être consolés?

L’époque est quand même très dure. Je m’en défendais il y a quelques années, mais plus ça va, plus je me dis qu’effectivement, ce n’est pas facile.

Y a-t-il des événements concrets qui ont déclenché l’idée de ce spectacle?

On avait le projet de monter le spectacle en janvier 2016. Il a donc été nourri de tous les événements tragiques qui ont eu lieu en 2015 – les attentats, la disparition d’amis sur le plan personnel… Parmi les victimes de Charlie Hebdo, ma relation commençait à s’approfondir avec Cabus et Charb. On avait fait une soirée où ils m’avaient dessiné dans mon précédent spectacle de chansons, Le Soir, des lions… La dernière fois que j’ai vu Charb, on s’est lancé une invitation réciproque à dîner à la maison. Quoiqu’on dise, après pareils événements, ça fait forcément écho. J’ai une chanson qui décrit le plaisir d’être avec des copains en terrasse – eh bien, elle ne s’écoute pas de la même manière après le Bataclan. Elle prend soudain un sens politique. Mettre en avant le plaisir de vivre, même et surtout de façon provisoire, se transforme en acte de résistance.

En province comme à Paris, en Suisse comme en France?

Je ne pense pas que les publics diffèrent tant que cela. Le théâtre s’est bien démocratisé, ces dernières décennies. Il faudrait bien sûr aller plus loin, toucher un public plus large encore sur le plan social. Pour bien des gens qui s’en sentent exclus, il n’y a pas que le coût de la place qui fasse barrage. C’est la démarche mentale. Il y a des personnes qui pensent que le spectacle, ce n’est pas pour eux. «Entrer dans une bibliothèque, ça doit être bien, mais ce n’est pas pour nous, on ne sait même pas comment s’habiller pour le faire.» On a encore beaucoup d’efforts d’ouverture à faire.

Votre récital reprend les codes du music-hall à l’ancienne. Seriez-vous passéiste?

Peut-être, je ne sais pas bien. On avait en effet l’idée de jouer avec ces conventions, le rond de lumière, le rideau de tulle devant les musiciens – des images que j’avais gardées de Serge Reggiani à l’Olympia, ou d’Yves Montand. Tout cela provient certes du passé, mais j’espère que ça ne fait pas passéiste. Je raconte plutôt des histoires atemporelles. Les derniers moments d’une vieille dame, par exemple. Des choses vraies de tout temps. Certes j’arrive assez tardivement à la chanson, je suis peut-être nourri d’images datées. Daté n’implique pas pour autant ringard, ou bien? Je vois que des spectateurs même jeunes sont touchés. En définitive, c’est pour répondre à une dramaturgie que je souhaitais intégrer ces éléments.

A 57 ans, que devez-vous à vos parents?

D’exister, d’avoir été aimé, qu’ils m’aient fait confiance – même si je ne l’ai véritablement découvert que par la suite. Je n’étais pas vraiment désiré, mais ma mère m’a toujours dit qu’heureusement que j’étais venu, ça lui avait fait bien plaisir. J’aurais pu être malheureux de ce début, mais je me suis raccroché au fait que c’était finalement une bonne nouvelle. Ma mère a aujourd’hui 90 ans: j’aborde la période où les enfants deviennent responsables de leurs parents. Il y a vingt ans, je m’occupais plus de moi; maintenant, je veux être davantage présent pour elle. Mon père travaillait à la SNCF, il racontait à ses collègues que «celui-là, il se débrouillera toujours». Il avait un goût de la culture, de la fantaisie, et il voulait faire marcher l’ascenseur social. Il avait le souci de l’exigence vis-à-vis de ses enfants. Il voulait que je fasse des études, ce que j’ai fait, en lettres. Il m’a transmis le goût de la langue et de sa musique.

Un mot des élections qui se préparent en France?

Je n’ai jamais été aussi inquiet d’une élection présidentielle. J’éprouve de la colère à l’encontre de la plupart des responsables politiques. J’en veux à la gauche de ne pas se rassembler, laissant ainsi la place aux autres. J’en veux à la droite d’avoir choisi un chevalier blanc qui a beaucoup d’auréoles sur son costume, et pas autour de la tête. Marine Le Pen n’a besoin de rien d’autre pour faire sa campagne. C’est dangereux, on joue avec le feu. La vie des ouvriers ne va pas s’améliorer avec le Front national au pouvoir. Il y a un tel dégoût que les gens ne veulent même plus aller voter. (TDG)