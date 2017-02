Ecrit de femme à corps perdu

Pendant la gestation de son avant-dernier spectacle en 2012, Silence/on pense, Marcela San Pedro s’est documentée sans compter sur l’histoire des femmes et les femmes dans l’histoire. Chemin faisant, la danseuse d’origine chilienne, élève de Pina Bausch devenue à Genève l’interprète de Noemi Lapzeson, découvre les écrits de Nelly Arcan. Elle «se trouve et se perd en même temps» dans les cinq ouvrages fulgurants de cette escort girl mue par la nécessité d’écrire, qui se donne la mort en 2009, à l’âge de 36 ans. Et caresse depuis le projet de «rendre audibles» trois de ses autofictions: Putain, un récit tiré du recueil posthume Burqa de chair, et Folle.

«Ce n’est pas ma vie qui m’anime, c’est celle des autres, toujours, chaque fois que mon corps se met en mouvement, un autre l’a ordonné.» Comment traduire ces mots à la scène? Avec sa compagnie Le Ciel Production, au nom de laquelle elle recrute huit collaborateurs de renom (les musiciens Pascal Auberson et Gilles Abravanel, les acteurs Roberto Molo et Alexandra Tiedelmann, le vidéaste Daniel Cousido…), la créatrice conçoit trois dispositifs sensoriels aptes à fondre matière textuelle, partition chorégraphique, composition sonore et projection vidéo. «Un langage esthétique assumé, qui traite à égalité ses différents éléments», promet-elle à seXclure.

seXclure/Variations Arcan/trip-tYque Théâtre du Grütli, jusqu’au 12 mars, 022 888 44 88, www.grutli.ch (TDG)