Dans un «Royaume» auquel rien ne les unit plus, Ella et Alan vagabondent

Ils se sont donné pour nom la Cie_avec, mais auraient tout aussi bien pu s’appeler «contre», ou «à côté». Car le binôme créatif que forment les Genevois Alexandre Simon et Cosima Weiter se penche depuis 2009 sur le sort des exclus, des sans-voix, des laissés-pour-compte. «Ceux, écrivent-ils, que les enjeux politiques et commerciaux de leur époque broient, et qui ne peuvent trouver de vraie place dans la société.»

Après avoir ramené Highway puis Angels de plusieurs périples aux Etats-Unis, le duo d’artistes s’est intéressé au pays dont le nouveau monde est originaire. Entre 2013 et 2016, ses pas l’ont donc conduit dans les cités du Nord-Ouest de l’Angleterre, d’où il a recueilli photographies, séquences filmées et témoignages. De ces matériaux, enrichis de lectures théoriques ou romanesques, Alexandre Simon (à la vidéo) et Cosima Weiter (à la plume) ont tiré Royaume, ou la dérive de deux jeunes gens au destin quasi anagrammatique, Ella et Alan. Lui (Pierre Moure plein d’astuces) est passé d’étudiant brillant à dealer sans-abri; elle (Claire Deutsch, telle une lueur au fond d’une caverne) a jeté par-dessus bord carrière et famille. Le hasard croise l’errance de ces deux amis d’adolescence, les fait dormir sur les mêmes trottoirs de périphériques, et couvre leurs épaules d’une même veste partagée…

Aux protagonistes humains s’ajoutent trois personnages qui donnent son épaisseur à un spectacle sans toit ni loi – ni, avouons-le, dialogues spécialement percutants: la musique électronique due à Denis Rollet, qui, dans son opacité, rend palpable la réalité sociale. L’écoulement du temps, sur 1 h 15 de spectacle, qui, dans sa lenteur, invite à l’immersion. Et, au tout premier chef, l’utilisation des images tournées au Royaume-Uni, projetées sur le fond d’une scène qu’encadrent à cour et à jardin deux murs absorbant les ombres. Ainsi conçu, le dispositif pluridisciplinaire construit comme un puits sensoriel, comme une cellule dont les marginaux ne réchappent pas.

Royaume Théâtre du Loup, jusqu’au 26 mars. Rencontre autour de la «Dépossession à Genève» le 23 après la représentation, 022 301 31 00, www.theatreduloup.ch. (TDG)