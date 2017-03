Croyances tous azimuts

«Croire, faire croire», sous ce titre, la Maison de l’histoire, centre interfacultaire de l’UNIGE, lance jeudi son 2e Festival Histoire et Cité. Le mot festival n’est pas mal choisi, quand on voit quel foisonnement de tables rondes, de conférences, de projections et de visites guidées remplit son programme. Croyances passées et présentes sont au cœur de cet événement qui comprend une riche programmation cinématographique et même un salon littéraire appelé «La grande librairie».

Commençons par ce rendez-vous qui a la particularité de réunir une petite vingtaine d’auteurs qui signeront leurs ouvrages comme dans un petit Salon du livre, au rez-de-chaussée d’Uni Dufour. Parmi eux se trouve l’écrivain et scénariste français Jean-Claude Carrière. Il participera samedi soir aux Cinémas du Grütli à un débat suivant la projection d’une adaptation pour la télévision de son roman "La Controverse de Valladolid". Un film qui réunissait en 1992 Jean-Pierre Marielle, Jean-Louis Trintignant et Jean Carmet. Dix-neuf autres films ayant un rapport avec le thème du festival seront projetés du 30 mars au 1er avril dans les deux salles du Grütli. Chaque projection sera suivie d’un débat.

La musique aussi se fait une place dans cette offre pluridisciplinaire. Il faut dire que le président de l’association «Les Rencontres de Genève Histoire et Cité» n’est autre que Philippe Dinkel, directeur de la Haute école de musique de Genève. C’est donc en partenariat avec cette institution que le concert "Fauvel au Cabaret Voltaire" aura lieu le mercredi 29 mars au temple de Saint-Gervais. Des figures parfois très anciennes de la littérature, comme l’âne Fauvel ou Renart, y rencontreront Ubu. Un débat précédera le concert.

Conférences et tables rondes

Au chapitre des conférences et tables rondes – plus de trente en trois jours! –, on peut citer par exemple la conférence d’ouverture, jeudi à 18h à Uni Dufour, sur "Méditation bouddhique et neurosciences". Elle sera donnée par Bernard Faure, une grosse pointure de l’histoire du bouddhisme, professeur à l’Université Columbia à New York. Vendredi, dans un tout autre domaine historique, Nicolas Le Roux, professeur à l’Université de Lyon, fera réfléchir sur "Croire en la paix au temps des guerres de religion". Samedi, une table ronde sur "Croire ou ne pas croire en la sorcellerie?" bénéficiera entre autres du concours de l’anthropologue congolais Patrice Yengo.

A la diversité des sujets abordés répondra la diversité des lieux: les visites guidées d’Histoire et Cité emmènent les festivaliers dans la salle des moulages d’Uni Bastions, au Muséum d’histoire naturelle, au MAH, et même dans la labyrinthe de livres de la BGE, sous les Bastions...

Voir le programme complet sur https://histoire-cite.ch