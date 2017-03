«Comédie des erreurs», erreurs d'une comédie

Plus qu’aucune autre des comédies shakespeariennes, celle des Erreurs joue d’ambivalence. Œuvre de jeunesse inspirée par une farce de Plaute, Les Ménechmes, elle donne à rire – et à penser – à coups de quiproquos et de méprises plongeant ses personnages dans une insoluble confusion. Mis dans le secret, le spectateur, s’il s’amuse au détriment des dupes, est amené à douter de la notion d’identité, comme de celles de vérité et de faux-semblant.

Voyez un peu l’intrication des dédoublements: deux frères jumeaux séparés à la naissance mais portant le même nom d’Antipholus, chacun de son côté servi par de gémellaires valets, indifférenciés sous l’unique prénom de Dromio, paient le prix de leur similitude sur la place centrale d’Ephèse, où le hasard les réunit tous les quatre…

Exalté par la prolifération jubilatoire de ces imbroglios, l’auteur, comédien et metteur en scène lausannois Matthias Urban, ici aux commandes, accroît le trouble en distribuant les rôles siamois aux seuls François Florey (Dromio) et François Nadin (Antipholus), chargés de se scinder l’un comme l’autre. A cette trouvaille aussi évidente que pertinente, il ajoute l’idée de démultiplier les partitions de ses autres acteurs (Thierry Jorand, Antonio Troilo) et d’intégrer encore au jeu de miroirs un duo de musiciens complémentaires, Christoph Koenig et Thierry Debons, assurant le rythme et le rebond du spectacle. Le tout au cœur d’une scénographie épurée qui oppose l’espace à ciel ouvert à la porte de toutes les équivoques.

Ces initiatives seraient parfaitement heureuses si La comédie des erreurs, coproduite par le Théâtre de Carouge et la Compagnie générale de théâtre dirigée par Matthias Urban, ne commettait l’erreur arithmétique qui assimile le nombre deux à l’infini. «Double» ne signifie pas «hétéroclite». Pas plus que le thème de la dualité n’exige le mélange exponentiel des genres, ni que l’ubiquité ne s’additionne à la vulgarité. Or, en orchestrant sa bouffonnerie comme un pugilat du Jerry Springer Show – chaque fois, notamment, qu’apparaît la jalouse et adultère Adriana (Sabrina Martin) – ou en cédant aux sirènes du bariolage stylistique, le spectacle passe hélas à côté des échos et reflets binaires voulus par le texte, et conçus pour s’ouvrir sur des puits de sagesse paradoxale. A divertir par trop de moyens concurrents, les Erreurs d’Urban se perdent.

