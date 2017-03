Ballet blanc, Ballet Bach

La création du jeune Suédois Pontus Lidberg pour les danseurs du Grand Théâtre est un ballet blanc. N’est-il pas un admirateur de «Giselle», qu’il avait mis en scène pour la même troupe en 2012? La comparaison s’arrête là, car «Une autre Passion», dans sa moderne blancheur, ne raconte rien. Cette création cherche à entraîner le spectateur à la suite d’elfes éthérés qui dansent sur des extraits de la «Passion selon saint Matthieu» de J. S. Bach.

C’est la rencontre entre la chorégraphie élégante et sans surprise de Lidberg et le flot de musique chorale déversé par les amplificateurs de l’Opéra des Nations. Quelle alchimie pour sceller cette alliance? Il n’y en a guère, malgré le renfort d’éléments de décor en mouvement et de séquences filmées. Celles-ci montrent un homme nu évoluant en eau profonde, belles images rehaussées par un éclairage adéquat. Par moments, sa position rappelle celle d’un crucifié. L’une des rares références de ce spectacle à la Passion du Christ.

Neuf femmes et onze hommes participent à cette création d’une heure vingt, donnée sous un plafond frangé de glace ou de cristal, qui témoigne d’une recherche esthétique dont toute la pièce est imprégnée. Pontus Lidberg et son équipe de créateurs déshabillent et rhabillent les danseurs comme dans un défilé, mais toujours en blanc. Comme à l'accoutumée, la troupe est admirable à tous points de vue. (TDG)