Avril réinvente la ville en l’Ile

Avec Avril, la ville ne tient qu’à un fil. Celui de son trait gracile, identifiable au premier coup d’œil sur des illustrations miniatures comme sur des toiles imposantes. La preuve en l’Ile, où cet adepte de la ligne élancée dévoile une septantaine de dessins et de peintures. Scènes urbaines recomposées ou paysages imaginaires à la limite de l’abstraction, ses images jalonnent une décennie fructueuse, matérialisée par une cote ascensionnelle lors de grands rendez-vous internationaux tels que Art Paris ou la Brafa de Bruxelles.

«Cette rétrospective genevoise montre des travaux bien différents, mais dont il émane une cohérence dans l’écriture graphique», relève l’artiste parisien, élégant dans sa chemise bleu ciel et son veston pied-de-poule. A 55 ans, futur grand-père, François Avril apparaît dégagé de ses influences passées. «Plus jeune, je voulais plaire à tout prix. Désormais, je n’en fais qu’à ma tête. Je réalise de moins en moins de commandes, dessinant comme je le sens, sans contrainte.»

Le filtre de la mémoire

Auteur de bande dessinée à ses débuts, illustrateur courtisé tant dans le domaine de la presse (Lire, Libération, entre autres) que de la publicité, Avril a évolué vers un minimalisme assumé. «Dans le trait, je ne dis pas tout, volontairement. J’enlève davantage que je n’ajoute. «Less is more», comme disent les Anglais. J’ai toujours aimé la concision, dire le maximum avec un minimum de moyens. L’essentiel, c’est que cela reste lisible. La composition demeure primordiale.»

Sa méthode de travail n’a pas varié: observer attentivement le sujet, s’en imprégner mais aussi s’en détacher, en extraire mentalement les lignes de force, distribuer les horizontales et les verticales à bon escient, retenir les détails significatifs et éliminer le reste. Un travail d’interprétation qui passe par le filtre de la mémoire. «Je fais parfois des photos, mais je ne m’en sers jamais.»

Eléments récurrents

Depuis les Halles de l’Ile, où se déroule l’interview, Avril fixe longuement le pont de la Coulouvrenière, dont l’architecture le séduit. Pas besoin de carnet de croquis. «J’ai cette image mentale en tête désormais. Si je devais la restituer en dessin, je n’aurais qu’à faire appel à mon souvenir, sachant que si les yeux enregistrent une foule d’éléments, la tête en ressort autre chose au bout du compte.»

A bien les regarder, on remarquera des éléments récurrents dans les travaux d’Avril: un sens tout personnel de la perspective, des personnages filiformes aux têtes souvent détachées du corps, des fenêtres dessinées comme des meurtrières, la présence de panneaux de circulation et de passages pour piétons dans des villes expurgées du flot discontinu des voitures. «Il y a des choses que je me suis accaparées et qui définissent mon écriture.» Au risque de se répéter? «On n’a jamais dit à Poliakoff ou à Bram Van Velde qu’ils labouraient le même sillon. J’aime l’idée de thèmes revenant régulièrement, mais que l’on traite en se renouvelant. Tout le problème, c’est de créer du neuf sans abandonner son identité.»

A l’instinct

En 2007, dans une monographie, Avril assurait: «Je ne suis pas au bout de mes possibilités.» Dix ans plus tard, il n’a pas changé d’avis. «J’aimerais encore gagner en pertinence, arriver à un dessin plus nourri, quelque chose de plus profond dans la vibration.» Pour se surprendre, notre homme dessine parfois à l’instinct, mariant l’encre de Chine, la mine de plomb et les crayons de couleur dans une gestuelle de plus en plus libre. «Je pars à l’aventure, un trait en appelle un autre, de petits rythmes naissent et s’organisent.»

Exécutées dans son vaste atelier bruxellois, ses toiles à l’acrylique apparaissent en revanche rigoureusement composées, à l’image du superbe triptyque accueillant le visiteur à l’entrée de son exposition. Trois toiles majuscules, extraites d’une fresque de 19 mètres de large! A découvrir dare-dare, avant qu’Avril ne file.

François Avril, rétrospective. Jusqu’au 22 avril, galerie Papiers Gras, 1 place de l’Ile. Lu-ve 12 h-19 h, sa 10 h 30-18 h.

Rens: 022 310 87 77 www.papiers-gras.com (TDG)