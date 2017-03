A Lausanne sur les traces des auteurs d’ici et d’ailleurs

«Lausanne, ville des romans.» L’histoire d’amour entre la capitale vaudoise et la littérature ne date pas d’hier. La réputation de la cité lémanique comme ville de lettres était telle à la fin du XVIIIe siècle que, selon diverses sources, Napoléon lui-même aurait vérifié sa pertinence en 1803, lorsqu’il a reçu les députés vaudois pour l’Acte de médiation. Fruit d’une collaboration entre la Ville et l’Université, Lausanne, promenades littéraires documente les liens entre l’écrit et la cité d’une façon inédite, au fil de vingt itinéraires élaborés autour d’un thème ou d’un auteur d’hier ou d’aujourd’hui.

A côté des entrées «cafés», «humour», «romancières» ou «polar», le lecteur peut cheminer avec Ramuz, Chessex, Charles-Albert Cingria ou encore Benjamin Constant. La bande dessinée a aussi droit à sa promenade. Chaque proposition se trouve détaillée dans les plans illustrés de Fanny Vaucher. Le marcheur évolue ainsi dans le paysage urbain au fil des extraits de romans, mémoires, lettres, articles de journaux ou images d’époque.

Les chapitres «hôtels» et «voyageurs» rappellent qu’à l’époque romantique, Lausanne jouit d’une situation géographique qui la place sur le chemin des auteurs venus en pèlerins dans le sillage de Rousseau et de La Nouvelle Héloïse (1758) qui s’ancre à Clarens. Y défilent Goethe, Victor Hugo ou encore Gérard de Nerval. «Il y avait aussi une élite bien implantée dans le contexte local, une production abondante et une réception étonnante à l’étranger», relève Daniel Maggetti, directeur du Centre de recherches sur les lettres romandes à l’Université, qui a coordonné le volume avec son collègue Stéphane Pétermann.

«La figure la plus connue était Isabelle de Montolieu, dont les plus grands succès sont des adaptations de livres anglais ou allemands qui plaisaient beaucoup en France», poursuit le spécialiste. Plus tard, au début du XXe siècle, la ville a profité de sa situation centrale en Suisse romande. «Cela en fait un lieu privilégié pour la circulation des livres, ce qui a notamment poussé des éditeurs à s’y implanter», remarquent les chercheurs.

Si la plupart des 150 extraits présentés ont déjà été publiés, certains textes sont très connus, d’autres plus confidentiels. «Nous avons cependant essayé autant que possible d’intégrer des textes disponibles qui donnent envie de découvrir ou de redécouvrir les auteurs», précise Stéphane Pétermann. Les images d’archives, par contre, se révèlent en grande partie inédites, comme ce cliché de Marcel Imsand montrant Jacques Chessex et Jacques Mercanton chez ce dernier, faisant écho aux souvenirs de l’auteur, qui narre dans Saintes écritures la première leçon qu’il a suivie avec Mercanton au Collège classique cantonal.

A la fois bel objet et guide pratique, l’ouvrage offre ainsi un kaléidoscope de vues sur la ville, de ses monuments connus à une géographie plus intime qui se tisse au fil des fictions, éléments biographiques ou souvenirs d’écrivains contemporains, tels ceux d’Anne Cuneo dans l’orphelinat tenu par des sœurs catholiques à l’avenue de la Rasude, les divers domiciles de Simenon ou encore une plongée dans les cafés que fréquentaient les intellectuels, Le Central, Les Philosophes ou L’Escale des années 1950. L’ouvrage permet ainsi, selon Daniel Maggetti, «de réfléchir au lien entre l’écriture et la situation au sens large, y compris géographique.»

