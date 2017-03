A Carouge, les Amis menacent de rompre

Bisbille au cœur de la Cité sarde. Ainsi qu’il le laisse entendre dans une lettre publiée mardi 28 mars dans la rubrique Courrier de la Tribune de Genève, Raoul Pastor entend jeter l’éponge. Après vingt-trois ans à la tête de son bouillonnant Théâtre des Amis, les tracasseries administratives auraient eu raison de son engagement.

Quelle est la cause de ce coup de sang? N’ayant pu joindre le principal intéressé, nous nous sommes tournés pour l’heure vers Stéphanie Lammar, conseillère administrative chargée de la Culture à la Ville de Carouge et destinataire hier d’une plus longue version de la missive publiée dans nos colonnes.

Posons d’abord le décor. Trois théâtres de la commune sont au bénéfice d’une convention quadriennale, dont la dernière échéance tombait à la fin de 2016: le Théâtre de Carouge, le Théâtre Alchimic et le Théâtre des Amis, subventionné pour sa part à hauteur de 930 000 francs par la Municipalité (sur un budget oscillant entre 1,6 et 1,7 million).

Dès le début de l’année 2016, le renouvellement des conventions a occupé les autorités. En juin, le Conseil municipal a réuni une Commission de la culture, qui s’est prononcée en faveur de la reconduction. «Or l’établissement de conventions implique plusieurs allers-retours entre l’administration et les subventionnés, ce qui peut représenter une charge assez lourde», reconnaît Stéphanie Lammar, précisant toutefois que «ces conventions représentent un outil de gestion vivement recommandé par la Cour des comptes, et demandé par le Conseil municipal».

A bout touchant d’une finalisation, le processus a été freiné en décembre 2016. Le président de l’Association du Théâtre des Amis annonçait la décision du directeur de quitter ses fonctions à la fin de 2017. De plus, il désignait son successeur en la personne de Lionel Chiuch, anciennement journaliste à la Tribune et actuellement directeur adjoint au Théâtre du Grütli.

«Nous avons été étonnés par cette nomination sans concertation préalable avec les politiques, et sans que le poste n’ait fait l’objet d’une ouverture publique. Toute convention est portée par le projet d’un directeur, or nous manquions de renseignements au sujet de l’un comme de l’autre», explique Stéphanie Lammar. Et de poursuivre: «Suite à un échange nourri de courriers, le théâtre s’est offusqué que nous retardions la signature. A la fin de février, une lettre de Raoul Pastor nous signalait sa démission pour décembre, ainsi que la fermeture du théâtre.»

Réaction du Conseil administratif: il invite Lionel Chiuch à participer à une séance le 6 avril, pouvant déboucher sur la signature d’une nouvelle convention. «La porte est ouverte, nous avons besoin de trois théâtres différents à Carouge, et nous gardons espoir qu’une solution puisse être trouvée», conclut la socialiste. (TDG)