2.6 millions pour la création scénique en terres vaudoises

Les commissions ont tranché. Du côté du canton de Vaud, ce sont 1,5 million de francs qui seront distribués, la saison prochaine, afin de soutenir la création dans le domaine du théâtre et de la danse. Du côté de la Ville de Lausanne, 1,07 millions de francs. Deux enveloppes qui permettront, au total, à une trentaine de spectacles de se mettre sur les rails avec un soutien des pouvoirs publics, afin de voir le jour la saison prochaine sur l'une ou l'autre des scènes du canton.

A ces aides ponctuelles qui vont à des compagnies confirmées mais aussi émergentes s'ajoutent une dizaine de conventions à durée déterminée (3 ans). Le canton a, ainsi, nouvellement décidé de soutenir de manière régulière la Cie Les Voyages Extraordinaires du metteur en scène Christian Denisart pour un montant annuel de 80'000 francs ainsi que la chorégraphe Yasmine Hugonnet (60'000 frs). En outre, une nouvelle bourse de compagnonnage théâtral d'un montant de 90'000 frs a été attribué, conjointement avec le Ville de Lausanne, à Isis Fahmy qui sera en compagnonnage avec la Cie De nuit comme de jour, de Guillaume Béguin durant les années 2017-2019. Yasmine Hugonnet obtient également un contrat de confiance avec la Ville de Lausanne, à l'instar d'Emilie Charriot. «En attribuant (ces) deux nouveaux contrats de confiance, la Ville a souhaité marquer son soutien à deux compagnies lausannoises comptant parmi les plus prometteuses de la nouvelle génération et dont le travail trouve déjà une belle reconnaissance à l'international, en témoignent les nombreuses sollicitations dont leurs spectacles font l'objet à l'étranger», a indiqué dans son communiqué la direction de la Culture et du développement urbain.

La saison prochaine, il faudra ainsi compter avec des créations originales chorégraphiques ou théâtrales signées, entre autres, par Ludovic Chazaud, Matthias Urban, Nicole Seiler, Jasmine Morand, Corinne Rochet et Nicolas Pettit, Nadine Fuchs et Marco Deslgado, Gianni Schneider, François Marin, Jean-Gabriel Chobaz, Geoffrey Dyson, Michel Voïta, Isabelle Bonillo, Marielle Pinsard, Cédric Dorier, Christophe Jaquet, Pierric Tenthorey, Youngsoon Cho Jaquet, Simone Audemars, Sophie Kandaouroff, Gian Manuel Rau, Claire Dessimoz, Laetitia Dosch, Dorota Lecka et Gérald Durant ainsi que Renaud Delay et Frédérix Dozier. Sans oublier Evelyne Knecht, Lorenzo Malaguerra et Philippe Soltermann, Georges Grbic, Laurence Iseli et David Depierraz, Anne Rochat, Maud Blandel, Guillaume Béguin, Maude Lançon, Pierre Lepori, Vincent Bonillo et Aurélien Patouillard.

