Des gâteaux presque trop beaux pour les déguster

«Créer ces tourtes, c’est ma psychothérapie!» explique Jana Chrkava Tadlova, Slovaque établie à Pully depuis six ans, dont l’occupation principale est d’élever les trois enfants de la famille, Juliana (7 ans), Samuel (5 ans) et Karolina (2 ans), qui sont tous évidemment des petits gourmands.

Après des études universitaires de marketing en Slovaquie et plusieurs années à travailler comme comptable, Jana suit son mari – qui aujourd’hui assure la partie technique de son occupation et la soutient beaucoup dans son aventure patissière – en Belgique et décroche un poste élevé dans la diplomatie. Avec leur fille aînée, le couple déménage ensuite en Suisse, où la famille s’est agrandie. Et, comme toute bonne maman, Jana Chrkava Tadlova décide de préparer un gâteau pour l’anniversaire de son aînée.

«La pâte à sucre finit toujours par m’obéir»

«J’ai toujours été créative, explique-t-elle avec sérieux. J’aime faire des choses avec mes mains. J’ai bricolé des cadres, des décorations de toutes sortes qui habillent les murs de ma cuisine. Avec la pâtisserie, j’ai trouvé le hobby parfait qui satisfait à la fois ma quête de la perfection et mon amour des chiffres ainsi que ma créativité au moment de la décoration. Et, même si je dois recommencer plusieurs fois, la pâte à sucre finit toujours par m’obéir, ce qui n’est pas toujours le cas avec les enfants!»

Après la tourte de sa fille, elle se met à en confectionner d’autres pour des voisins et des amis. Perfectionniste, elle passe en moyenne cinq heures par dessert, mais cela peut aller jusqu’au double pour obtenir le résultat dont elle rêvait. «Malgré mes études de marketing, je ne maîtrise toujours pas complètement les réseaux sociaux. Mais, grâce au bouche à oreille, des gens que je ne connais pas commencent à commander mes gâteaux, principalement pour des enfants, mais aussi pour des anniversaires d’adultes ou des fêtes d’entreprise. J’ai donc créé ma page Facebook, où j’affiche des photos de mes créations.

Trois commandes par semaine

Aujourd’hui, la pâtisserie est encore un hobby. Je prépare les génoises et la garniture le matin quand les enfants sont à l’école et je consacre mes soirées à la décoration une fois qu’ils sont couchés. Quand ils seront grands, je pense en faire mon occupation principale. Là, j’arrive à assurer trois commandes par semaine, mais pas plus et seulement si les clients me contactent au moins une semaine à l’avance.»

Jusqu’à récemment, la Slovaque de presque 40 ans a tout appris toute seule, grâce à des tutoriels et des méthodes qu’elle a achetées sur Internet. La semaine dernière, elle a pris son premier cours de confection de fleurs à Prague. «Le prochain pas sera sans doute d’acheter un aérographe pour des réalisations encore plus réelles.»

Le choix de l'artisanat

Sa passion commence à lui coûter cher et à lui prendre de la place. Les moules s’accumulent dans l’armoire de sa petite cuisine, qui abrite déjà un second frigo entièrement dédié aux gâteaux. Ses outils et accessoires, elle les achète chez Oh My Cake (av. de la Gare 34, Lausanne), au Royaume Mélazic (rue de la Madeleine 12, Lausanne) ou sur le site veveysan de www.creasweet.ch

Jana Chrkava Tadlova propose deux sortes de gâteaux: recouverts de pâte à sucre (dès 80 fr. pour 10 personnes) ou recouverts de ganache et de fruits (dès 60 fr. suivant les fruits de saison disponibles). «Evidemment que c’est beaucoup plus cher que la grande distribution, mais je propose de l’artisanat plutôt que de la consommation pure. Les ingrédients et accessoires me coûtent environ 30 fr., puis il y a les heures de travail. Et pour chaque projet, je propose trois looks différents en amont avec plus ou moins de détails. J’adore imaginer mes futurs gâteaux dans ma tête!»

(TDG)