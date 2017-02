Swiss Films s’active pour vendre… les films suisses

Il y a quelques années, il s’appelait Centre du cinéma suisse. Mais la dénomination a fait son temps. Depuis les années 90, Swiss Films, qui a conservé la même structure, assure la promotion du cinéma suisse à l’étranger, et en premier lieu dans les festivals. A Cannes, son stand se situe sur la plage, dans un cadre idyllique. A Berlin, il est partagé avec celui du cinéma autrichien, au premier étage d’un Marché du film gigantesque, comparable à notre Salon de l’auto. Mais que fait au juste Swiss Films et à quoi servent ceux qui y travaillent? L’ampleur de la tâche apparaît dans toute sa complexité lorsqu’on en parle avec sa directrice, Catherine Ann Berger, qui officie à ce poste à Zurich depuis mai 2013.

Visite d’Alain Berset

C’est tout sourire qu’elle nous reçoit, alors qu’elle enchaîne les rendez-vous à une cadence infernale. Juste avant nous, elle a ainsi passé quelques minutes avec Alberto Barbera, grand ponte de la Mostra de Venise. Signe qu’un film suisse va s’y retrouver? «Nous n’avons jamais eu de films suisses à la Mostra. C’est grâce au contact que les choses pourront se faire. C’est pour cela que nous voyons le directeur plus de six mois avant.»

Cette année, le catalogue de Swiss Films édité exprès pour Berlin fait 24 pages et se compose du même nombre de films, 24, tous métrages confondus. Si aucun d’eux ne se retrouve en compétition, ils figurent néanmoins dans toutes les sections parallèles.

Exemple Tiere, le nouveau Greg Zglinski, projeté au Forum, en présence notamment d’Alain Berset, venu deux jours à la Berlinale dans le but de renforcer les échanges avec plusieurs pays comme l’Allemagne, l’Italie, l’Autriche, le Mexique et la France, dont il a visité les stands hier matin. «Nous avons une stratégie différente pour chaque film», précise Selina Willemse, responsable des festivals à Swiss Films. «On réfléchit à leur impact, à leurs ventes, et surtout nous débriefons après le festival sur chaque titre. Par exemple, nous avons remarqué qu’il y a souvent une forte demande du marché canadien.»

Stratégie pour les Oscars

Est-ce la raison pour laquelle Swiss Films, après Berlin et Cannes, possède désormais un stand à Toronto? «C’est mon initiative, renchérit Catherine Ann Berger. Car c’est au Festival de Toronto, qui a lieu au début de septembre, qu’on peut lancer notre stratégie pour les candidats suisses aux Oscars. Nous avons énormément travaillé au niveau des dates. Et les avons avancées au mois d’août, afin qu’elles concordent avec le Festival de Locarno. Mais pour cela, il a fallu convaincre l’Office fédéral de la culture.» C’est ainsi que Ma vie de Courgette a fini par se retrouver en pole position pour les Oscars 2017. Souvenons-nous. Au dernier Festival de Locarno, les deux représentants officiels de la Suisse pour les Oscars sont dévoilés: Heidi et Ma vie de Courgette. Et après quelques semaines de suspense, le second remporte la première manche. «Dans l’intervalle, on a pu lancer notre stratégie au Festival de Toronto, notamment en travaillant sur le financement de cette campagne pour les Oscars.»

Les projections de certains films au marché de Berlin sont strictement interdites à la presse. Vous y seriez refoulés. Cela fait justement partie de notre stratégie.

Evidemment, tout cela a un prix. «Cela signifie que nous avons dû couper ailleurs. Par exemple en stoppant l’édition de notre catalogue annuel, désormais remplacé par des brochures que nous éditons à Berlin puis à Cannes, ce qui permet de coller davantage à l’actualité. Mais notre travail pour Berlin commence bien avant le festival. On réfléchit sur les ventes, et pour cela, il faut contacter les acheteurs potentiels. Et une fois qu’ils ont vu le film, il faut les relancer.»

Bron interdit à la presse

Lourde tâche, d’autant plus que la concurrence est lourde. Plus de mille films sont présentés, projetés, voire «pitchés» durant la Berlinale, et les acheteurs extrêmement sollicités. Pour favoriser leur circulation, Swiss Films a un rôle de plaque tournante. «Nous mettons en contact les producteurs suisses avec les acheteurs et les festivals, rajoute Catherine Ann Berger, en nous montrant un document interne en forme de triangle. Les médias et la presse sont également mis en contact avec eux, mais pas en même temps.»

Pour illustrer cette démarche, on lui demande ce qu’il en est du nouveau film de Jean-Stéphane Bron, L’Opéra, documentaire sur l’Opéra de Paris et coproduction avec la France. Le film est en effet projeté au marché et nous aimerions bien le découvrir. «C’est impossible, tranche Catherine Ann Berger. Les projections de ce film au marché sont rigoureusement interdites à la presse. Vous y seriez refoulés. Cela fait partie justement de notre stratégie pour ce film. Priorité aux acheteurs et aux sélectionneurs de festivals. D’ailleurs, Jean-Stéphane Bron n’est pas là, c’est nous qui nous chargeons des contacts. Et je ne peux pas encore vous dire si le film sera montré dans un festival bientôt. Donc même avec la meilleure des cartes de presse, vous n’y rentrerez pas», conclut-elle.

Un point de ralliement

Le stand de Swiss Films est aussi un lieu de rendez-vous. On y a croisé Carlo Chatrian, le directeur de Locarno. «Swiss Films est indispensable, commente-t-il. Et notre relation va bien au-delà de Berlin. Nous allons d’ailleurs bientôt programmer nos séances de visionnements des productions suisses ensemble.» Même son de cloche chez Luciano Barisone, actuel directeur de Visions du Réel à Nyon, qui en profite pour nous présenter celle qui lui succédera à son poste dès 2018, Emilie Bujès. «Pour moi, Swiss Films est un point de contact et son rôle est fondamental. Je dirais même que ce sont nos ambassadeurs du cinéma suisse et de tous les événements liés au cinéma dans notre pays. Avec Visions du Réel, nous avons très souvent organisé des événements en collaboration avec eux.»

Productrice et réalisatrice, Léopard d’or à Locarno en 2006 avec Das Fräulein, Andrea Staka y passe elle aussi dans le but d’y rencontrer des partenaires pour son nouveau film. On l’y a rencontrée. «Swiss Films, c’est une team enthousiaste et dynamique. Et leur efficacité est indéniable.» Quant aux distributeurs suisses, ils n’y transitent guère, et c’est parfaitement logique. A Berlin, leur terrain de chasse, ce sont les productions étrangères pas encore acquises et susceptibles de marcher en salle. P.G.

(TDG)