Quinze ans déjà que le FIFDH montre un monde qui souffre

Il y a quinze ans, Léo Kaneman créait une manifestation où devait primer le sens de l’engagement et la défense des droits de l’homme. Le festival du film et forum international sur les droits humains était né, sur une idée, des intentions et beaucoup de volonté. Cette première édition - au début, quelques films ou reportages et autant de débats -, modeste à tous points de vue, devait en amener une autre, puis une troisième. Au fil des ans, l’événement s’est affiné et a pris de l’ampleur. En particulier au niveau du public.

Le FIFDH reste en effet aujourd’hui le festival genevois de cinéma ayant la plus importante fréquentation. Peut-être parce qu’il a le mérite de poser de nombreuses questions et de proposer d’innombrables débats autour de sujets politiques et sociaux de plus en plus chauds en regard de l’actualité. Depuis trois ans, c’est Isabelle Gattiker qui a succédé à Léo Kaneman, reprenant les rennes d’une manifestation désormais attendue chaque mois de mars. Et c’est hier matin qu’elle a levé le voile sur cette prochaine édition, qui se déroulera à Genève du 10 au 19 mars.

Des films forts

Un premier coup d’œil sur le programme fait bonne impression. On y retrouve en effet deux films qui viennent d’être primés à la Berlinale, soit L’autre côté de l’espoir d’Aki Kaurismäki, Ours d’argent du meilleur réalisateur, et Ghost Hunting de Raed Andoni (coproduit par la société de Nicolas Wadimoff), sacré meilleur documentaire, toutes sections confondues. Hormis ces deux titres, l’axe cinéma de cette édition du FIFDH 2017 semble très forte.

Rithy Panh, en résidence au festival, présentera une installation tirée de son dernier film, Exil. Elle sera visible toute la semaine dans la cour de Pitoëff. Michele Placido viendra présenter son nouveau long-métrage, 7 minutes. Nominé huit fois aux prochains Oscars (qui ont lieu dans la nuit ce week-end), Moonlight de Barry Jenkins, qui traite de l’identité sexuelle, sera projeté en avant-première. Bertrand Bonello, qui viendra présenter Nocturama, son dernier film (à ce jour toujours pas sorti en salles), participera aussi à une rencontre modérée par Lionel Baier. Et cette liste peut évidemment s’élargir au monde de l’art et à celui de la politique. Il y aura une rencontre avec Dilma Rousseff et l’écrivain français Laurent Gaudé donnera une conférence. Mais la présence de ces deux «stars» ne saurait cacher la pléthore de débats qui se succéderont inlassablement durant ces dix jours.

Séances dans des foyers

L’actualité de ces derniers mois offre effectivement un terreau idéal pour alimenter les discussions. Et Isabelle Gattiker aimerait justement inciter le public genevois à l’action, sans se cantonner uniquement à la protestation (lire également ci-contre). Philippe Mottaz, responsable éditorial des discussions autour des films au FIFDH, rappelait hier matin: «Le programme est né entre le 23 juin, date du Brexit, le 8 novembre, date de l'élection de Donald Trump, et le 21 janvier, date des marches de femmes dans le monde entier après l'entrée en fonction du président américain».

Tout cela pour situer la tonalité politique d’un événement de prime abord trop copieux – impossible de tout voir, de tout suivre, ni de tout couvrir – mais en revanche élargi en ce qui concerne les lieux de projection. Il y en aura cette année 43 dans tout le canton, ainsi que dans le canton de Vaud, en France voisine et à Bienne encore. Plusieurs foyers de migrants accueilleront également des projections. Cette édition sera par ailleurs dédiée au cinéaste iranien Keywan Karimi, condamné à 223 coups de fouet et 6 ans de prison, dont 5 avec sursis.

15e Festival du film et forum international sur les droits humains Divers lieux, du 10 au 19 mars. Infos: fifdh.org

(TDG)