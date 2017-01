Prix d'honneur pour une productrice tessinoise

La productrice tessinoise Tiziana Soudani remporte le Prix d'honneur des 52e Journées de Soleure. Ce prix, qui récompense les personnes qui s'investissent dans les coulisses en faveur du cinéma suisse, lui sera remis le 23 janvier 2017. Il est doté de 10'000 francs.

Pour la première fois, les Journées de Soleure récompensent une productrice avec cette disctinction. Tiziana Soudani est née et a grandi à Locarno (TI). Elle est active depuis trente ans dans le cinéma et travaille aussi en qualité d'experte auprès de l'Office fédéral de la culture et est membre des académies du cinéma suisse et du cinéma européen.

Elle a notamment produit «Pane e tulipano» de Silvio Soldini, «Vodka Lemon» de Hiner Saleem, primé à Venise, ainsi que «Le meraviglie» d'Alice Rohrwacher, Grand Prix du jury à Cannes en 2014. Les 52e Journées de Soleure auront lieu du 19 au 26 janvier 2017. (ats/nxp)