«Miss Sloane avance toutes griffes dehors»

En dates

1977 Naît à Sonoma, Californie, enfance pauvre, mère hippie, beau-père pompier.



2003 Diplomée de la Julliard School grâce à une bourse de Robin Williams.



2005 Repérée par Al Pacino avec Salomé.



2011 Tourne six films, dont «The Tree of Life», de Malick, «La couleur des sentiments» (citations à l’Oscar, Golden Globe, BAFTA), «Take Shelter», de Nichols. Accumule les prix.



2012 «Zero Dark Thirty» (citation à l’Oscar, Golden Globe, BAFTA). Visage de pub pour YSL.



2014 «Interstellar».



2015 «A most violent year»; «Seul sur Mars»; fonde avec Jennifer Lawrence, Binoche etc. We Do It Together pour l’égalité féminine.



2017 «Miss Sloane» de John Madden (citation au Golden Globe). Sept films d’ici 2018.