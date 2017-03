«Ma vie de Courgette» champion des Quartz

Courgette, forcément! A suspense minimal, émotion maximale. En remportant hier soir à Genève le Quartz du meilleur film suisse de fiction, Ma vie de Courgette, du Valaisan Claude Barras, achève l’un des parcours les plus spectaculaires de la saison cinématographique 2016-2017. Enfin, «achève» n’est pas tout à fait le mot. Il faudrait plutôt parler de suite logique dans une carrière qui au fond ne fait que continuer, que confirmer ses acquis accumulés au fil des mois.

Il y eut d’abord cette sélection cannoise en Quinzaine des réalisateurs, peu fréquente pour des films d’animation, et ces premières séances s’achevant sur des standing ovation hystériques dont la Croisette se rappelle encore. Puis ce fut la valse des festivals et des prix, avant ces nominations aux Oscars, aux César et aux Golden Globe parachevant une route semée non pas d’obstacles mais de belles surprises. Tout comme aux César du cinéma français, Ma vie de Courgette a totalisé hier soir deux Quartz. Celui de la meilleure musique, remis à Sophie Hunger, et celui du meilleur film de fiction. Deux? En fait un peu plus, puisque le Prix de l’Académie, qui comme le veut la tradition demeure secret jusqu’à la dernière minute, a récompensé Marie-Eve Hildbrand, qui s’est chargée du casting et de la supervision des voix sur le film de Barras. Elle ne s’y attendait pas, nous non plus. «Les enfants sont magiques», a-t-elle déclaré.

L’autre grand favori

Le reste du palmarès de cette 20e édition du Prix du cinéma suisse était dans ses grandes lignes prévisibles. Donné comme l’un des grands favoris, Die göttliche Ordnung (L’ordre divin), de la réalisatrice argovienne Petra Volpe, qui relate l’histoire de la lutte pour le droit de vote des femmes en Suisse au tournant des années 70, n’est pas reparti les mains vides. Remportant même trois Quartz, soit ceux du meilleur rôle secondaire (Rachel Braunschweig), de la meilleure actrice (Marie Leuenberger) et du meilleur scénario (Petra Volpe elle-même). Le film sortira dans quelques mois en Suisse romande.

Du côté des comédiens, Bruno Ganz a été particulièrement à la fête hier soir. Grâce à sa composition puissante et juste d’Arthur Bloch, juif assassiné à Payerne en 1942 par des sympathisants nazis, dans Un Juif pour l’exemple, que le Genevois Jacob Berger a tiré d’un roman de Jacques Chessex, le comédien zurichois a reçu le Quartz du meilleur acteur. Récompense qui équivaut en réalité à un doublé, puisque Ganz était cette année le Prix d’honneur de cette cérémonie. «La filmographie de l’acteur est à rebours de la discrétion de l’homme», a déclaré le conseiller fédéral Alain Berset avant de lui remettre le prix, précédé d’une standing ovation de circonstance terminant une soirée relativement vite expédiée mais où persistaient pourtant quelques longueurs.

Non pas cette fois dans les discours de remerciements, tous plutôt brefs, mais dans les enchaînements commémoratifs, extraits de précédentes cérémonies, qui n’apportaient pas grand-chose et n’évoquaient surtout absolument rien. Citons encore le très beau documentaire Cahier africain de Heidi Specogna, qui a reçu deux prix (pour son montage et comme meilleur documentaire). Le film est à l’affiche à Genève depuis mercredi.

Rappels historiques

En 2018, les Quartz auront lieu à Zurich et fêteront (déjà) leur vingtième édition. En effet, le Prix du cinéma suisse, instauré en 1997, n’était encore à ses débuts qu’une simple cérémonie se déroulant durant les Journées de Soleure. Puis il a émigré à Lucerne avant de changer de nom pour s’appeler les Quartz et s’installer à Genève et Zurich, les deux villes accueillant la cérémonie un an sur deux. Les Quartz du cinéma suisse sont aujourd’hui devenus un rendez-vous incontournable de la branche, le nombre de trophées a augmenté avec les années (trois seulement en 1998), et la soirée, calquée sur celles des César et des Oscars, toutes proportions gardées, s’est passablement démocratisée et professionnalisée. D’une certaine manière, elle tente de surmonter la barrière des langues que le découpage linguistique du pays imprime à ses différentes productions cinématographiques, avec comme corollaire de mettre en avant des métrages alémaniques pas encore sortis en Suisse romande et inversement.

Comme chaque année, la plupart des films primés hier soir seront projetés ce week-end aux cinémas du Grütli.

Réalisateur de «Ma vie de Courgette», Claude Barras recevant son Quartz, ici entouré de ses producteurs genevois, Pauline Gygax et Max Karli. PIERRE ALBOUY (TDG)