Le retrait de Polanski laisse les César sans président

«Le conseil de l'Académie des César a décidé qu'il n'y aurait pas de président (...). On assumera ainsi le tumulte que vous avez vu», a déclaré le président de l'Académie, Alain Terzian, lors d'un déjeuner réunissant les 177 nommés de la cérémonie. Peu après l'annonce en janvier du choix de Roman Polanski, une pétition avait été lancée pour sa destitution sur les réseaux sociaux. Elle a recueilli plusieurs dizaines de milliers de signatures, ainsi qu'un appel au boycott de la cérémonie. «La désignation de Roman Polanski est un pied de nez indigne fait aux nombreuses victimes de viols et d'agressions sexuelles», avait dénoncé le collectif «Osez le féminisme». La ministre des Droits des Femmes Laurence Rossignol avait jugé le choix du cinéaste «surprenant et choquant».

Poursuivi pour viol

Le réalisateur franco-polonais de 83 ans est poursuivi depuis 40 ans aux Etats-Unis pour le viol d'une adolescente de 13 ans. Dénonçant une polémique «injustifiée» et «alimentée par des informations tout à fait erronées», Roman Polanski avait finalement «décidé de ne pas donner suite à l'invitation». Selon son avocat, Hervé Témime, cette controverse a «profondément attristé Roman Polanski et atteint sa famille». Naturalisé français en 1976, Roman Polanski vit en France avec son épouse, l'actrice Emmanuelle Seigner. Le réalisateur du «Bal des vampires», de «Tess», du «Pianiste» ou de «Rosemary's Baby» a reçu de nombreux prix à travers le monde. Il n'est jamais retourné aux Etats-Unis depuis son départ en 1978, pas même en vue de recevoir l'Oscar du meilleur réalisateur en 2003 pour «le Pianiste». (ats/nxp)