Le prix Lux décerné à «Toni Erdmann»

Le Parlement européen a attribué mercredi son prix Lux au film «Toni Erdmann». Le long-métrage de l'Allemande Maren Ade a été préféré aux deux autres finalistes, dont «Ma vie de Courgette» du Valaisan Claude Barras.

Le film de Maren Ade raconte comment un père tente d'aider sa fille obsédée par son travail à trouver un sens à la vie. Combinant «la comédie sombre et le drame hilarant», il décrit «la relation difficile, tendre et parfois absurde» entre les deux personnages, a souligné le président du parlement européen Martin Schulz.

«Il aborde de façon poignante la manière dont les relations familiales changent et nous touchent dans une société vieillissante et compétitive. Ce film ne propose pas de réponse facile mais, entre des moments drôles, il nous encourage à chercher ce qui doit être protégé et préservé», a-t-il ajouté.

«Toni Erdmann» avait suscité des réactions enthousiastes lors du dernier Festival de Cannes. Nombre de critiques l'avaient mentionné parmi les candidats à la palme d'Or. La performance de ses deux acteurs principaux - l'Allemande Sandra Hüller et l'Autrichien Peter Simonischek, en père facétieux - avait également été saluée.

Traduction et sous-titrage

Le prix Lux est remis chaque année depuis 2007 pour «donner un coup de projecteur sur des films qui vont au coeur du débat public en Europe».

Le Parlement assure les coûts de traduction et de sous-titrage des trois films sélectionnés dans les 24 langues officielles de l«UE. Par ailleurs, le film vainqueur sera adapté aux malvoyants et malentendants et recevra également un soutien pour la promotion internationale.

«Toni Erdmann» a été préféré aux deux autres finalistes, «A peine j'ouvre les yeux», de la Française Leyla Bouzid, et «Ma vie de Courgette».

Le film d'animation de Claude Barras a déjà remporté plusieurs récompenses. Après avoir notamment cartonné au festival d'Annecy (F), reçu le prix du public en tant que meilleur film européen au Festival international du film de San Sebastian (E) et s'être fait remarquer à Cannes, il a été primé en octobre à la Foire du livre de Francfort.

Comme «Toni Erdmann», ce long-métrage en «stop-motion» (image par image) sera en lice pour l'Oscar du meilleur film étranger. La liste des nominés doit être annoncée en janvier. (ats/nxp)