Le nouveau «King Kong» est sacrément essoufflé

Il est loin le temps où la robe de Fay Wray provoquait l’excitation d’un singe géant qui la déshabillait au sommet de l’Empire State Building après l’avoir enlevée durant son sommeil. C’était en 1933, et le premier King Kong, celui d’Ernst B. Schoedsack et Merian C. Cooper, lançait le mythe. Le cinéma représentait pour la première fois une race d’animaux géants, non sans suggérer que ceux-ci pouvaient avoir une sexualité, voire des désirs contre nature. Le succès mondial du film avait engendré quelques suites mineures, ainsi que des ersatz japonisants peu mémorables.

Le premier vrai remake de King Kong surgit en 1976 et est signé par John Guillermin, prototype de ces techniciens des années 70 capables du pire comme du meilleur. Avec Jessica Lange dans le rôle principal, l’affaire était pliée en un regard et l’ambiguïté d’origine dissoute sous une pluie d’effets spéciaux pas encore numériques.

Dix ans plus tard, le film eut même une suite, King Kong 2, dont on ne se rappelle que du slogan sur l’affiche française: «Il revient et il n’est pas content». Peter Jackson s’y attelle à son tour en 2005 et réalise un King Kong à peine revisité et techniquement guère palpitant, lui aussi un copié-collé du Schoedsack/Cooper d’origine.

Que dire aujourd’hui de Kong: Skull Island, nouvel avatar signé par Jordan Vogt-Roberts, révélation de Sundance qui a visiblement très vite changé de camp pour passer dans celui des majors? Une chose est certaine, il n’y a guère matière cette fois pour une analyse poussée, tant le film stagne dans une sorte de premier degré constant, et parfois consternant, que la présence de quelques stars (notamment Samuel L. Jackson et John Goodman) sauve à peine du naufrage. Sans se présenter comme un remake, le long-métrage opère la jonction entre deux conflits: la Seconde Guerre mondiale et la guerre du Vietnam. La première séquence se déroule en 1944 et met en présence deux soldats, l’un américain, l’autre japonais. Pendant qu’ils se battent à mort, l’irruption de deux mains géantes et velues ne laisse guère planer de doute sur l’identité de ce nouvel arrivant. Sans transition, et même sans aucun rapport de causalité, le film se poursuit en 1973, dans une Amérique alors gouvernée par un Nixon empêtré dans l’affaire du Watergate. Un contexte qui laisse supposer une charge critique que le long-métrage ne véhicule absolument pas. Pourtant, une réplique de John Goodman devant la Maison-Blanche envahie par des manifestants laisse entrevoir cette dimension. Las! On en restera là.

Absence de suspens Kong: Skull Island ne tarde pas à se profiler comme un blockbuster d’action. La découverte d’une île inexplorée du Pacifique donne l’idée à une poignée d’explorateurs d’aller jouer aux soldats en terre inconnue, si possible en caricaturant leurs agissements durant la guerre du Vietnam. Des hélicoptères chargés de napalm déboulent donc des contrées paradisiaques. L’endroit est infesté d’animaux géants – buffles, fourmis, lézards et autres ptérodactyles mutants – sur lesquels Kong fait office de King (de roi), protégeant une poignée d’indigènes dont les grimages ont dû exploser le budget maquillage.

Le plus décevant ici, c’est le non-respect de certaines règles basiques. Comme l’arrivée du monstre. Elle n’est précédée d’aucun suspense. D’aucune séquence introductive censée exacerber nos éventuelles attentes. Sitôt arrivés au-dessus de l’île, les hélicoptères ont droit à leur comité d’accueil velu. Cerclé de bombes, Kong n’est pas content et s’amuse avec les objets volants, les expédiant à terre en un coup de paluche. Figurants et seconds rôles sont les premiers sacrifiés d’une histoire qui se déroule dès lors sur un canevas unique, les explorateurs passant de Charybde en Scylla avec une régularité métronomique qu’on soupçonne calculée au montage.

La monotonie dans le déroulé de l’action, ici assortie d’une 3D sans relief, reste le défaut majeur de cette version qui devrait même avoir une suite. Mais pour le savoir, il vous faudra tenir jusqu’à l’extrême seconde du générique de fin. Alors que l’écran est noir, une voix off nous demande si on aime avoir peur. S’ensuit une très longue séquence (3 ou 4 minutes) dont le contenu détaille ce qui pourrait nous attendre bientôt. C’est la meilleure idée du film. Dommage qu’elle survienne alors que presque tous les spectateurs ont quitté la salle.

