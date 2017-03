Le film «Ma vie de Courgette» encore honoré

Le film d'animation franco-suisse «Ma vie de courgette»a été de nouveau honoré vendredi à Cartoon Movie, le forum européen du cinéma d'animation, à Bordeaux. Le Valaisan Claude Barras s'est notamment vu décerner l'accolade du Réalisateur européen de l'année.

La récompense du «Producteur européen de l'année» est revenue conjointement à trois sociétés pour «Ma vie de courgette»: la société indépendante genevoise Rita productions, Blue Spirit Productions, société française avec des studios à Angoulême et à Montréal, et Gebeka Films, co-producteur et distributeur français, qui avait notamment lancé Kirikou en 1998.

Enfin le prix du Distributeur européen de l'année a été attribué à la société danoise Angel Films, qui s'est spécialisée ces dernières années dans la distribution de films d'animation dans les pays scandinaves («Ma vie de courgette», «Ernest et Célestine», «Phantom Boy»).

Trois jours durant, Cartoon Movie a réuni quelque 850 agents du long métrage d'animation, venus de 41 pays: producteurs, distributeurs, agents de vente, etc. Depuis sa création en 1999, l'événement revendique avoir permis de trouver un financement à plus de 274 films d'animation, pour 1,9 milliard d'euros au total.

«Ma vie de Courgette» a déjà remporté de nombreux prix, dont les Césars du Meilleur long métrage d'animation et de la Meilleure adaptation, ainsi qu'une nomination aux Oscars. (ats/nxp)