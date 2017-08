Le Locarno Festival va carburer à plein régime

Officiellement, c'est mercredi soir à 21 heures 30 que débutait le Locarno Festival. Avec la projection en première mondiale du nouveau film de Noémie Lvovsky, Demain et tous les autres jours, avec notamment Mathieu Amalric, qui a fait le voyage au Tessin. Mais les projections ont débuté dans les différentes salles du festival quelques heures plus tôt.

Cette année, le festival va carburer à plein régime, nous assure-t-on au service de presse. De nouvelles salles apparaissent. Le GranRex a été inauguré samedi dernier, en présence de plusieurs personnalités tessinoises.

Quant au PalaCinema, il ne sera officiellement inauguré qu'en octobre, au moment où tous les locataires y auront pris leurs places. Mais en attendant, ses trois salles sont déjà opérationnelles. Les choses sérieuses commencent donc ce soir et demain, et tout semble prêt pour que la fête soit la plus réussie possible.

(TDG)