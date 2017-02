La dernière tentation de Martin Scorsese

A Hollywood, mieux vaut filmer les superhéros que Dieu. Moins prise de tête, plus rentable. Il faut s’appeler Martin Scorsese, se trouver à la fois au Panthéon de la critique et au sommet de sa rentabilité (son avant-dernier-né, Le loup de Wall Street, a engrangé 400 millions de dollars) pour avoir le droit de poser sur la table un acte de foi aussi vibrant que Silence, cette quête spirituelle de deux Frères jésuites dans le Japon du XVIIe siècle. «J’attendais de tourner ce film depuis trente ans», confie ces jours aux médias l’un des géants du «Nouvel Hollywood» des seventies.

Ce devait être un événement, ce pouvait être une polémique. Après tout, la dernière fois que Scorsese a mis Jésus au centre de son sujet, cela créa un scandale mondial et l’incendie de trois cinémas parisiens. Mais Silence n’est pas La dernière tentation du Christ, et les réactions n’ont pas (hélas?) été aussi tonitruantes qu’en 1988. Annoncée comme un attrape-oscars, l’adaptation du roman de Shusaku Endo ne concourra finalement que pour la statuette récompensant la meilleure photographie. Vendu comme l’œuvre définitive sur les affres de la spiritualité, le film a partagé la critique et perdu son public dans la profondeur végétale de ses splendides tableaux (et de sa durée: deux heures quarante).

Martin Scorsese s’en doutait, mais peut-être que le privilège d’une projection privée au Vatican avec le pape François l’a rendu plus heureux que tous les box-offices de sa carrière. «Ce film, c’est ce que je suis aujourd’hui, confesse le cinéaste de 74 ans. J’ai mis si longtemps à le réaliser car je ne savais pas comment interpréter la décision finale du Père Rodrigues.» Le suspense de Silence est en effet accroché au reniement éventuel des jésuites martyrisés, dans le mutisme assourdissant de Dieu…

Ils ne sont pas nombreux, les grands réalisateurs ouvertement mystiques dont la foi (contrariée ou affermie) irradie l’ensemble de l’œuvre. Avec ses qualités et ses limites, Silence met à nu de la façon la plus explicite les obsessions que Scorsese a insufflées dans ses réalisations et ses personnages: le voyou rêvant de saint François d’Assise (Mean Streets), le boxeur pécheur (Raging Bull), le reclus aux stigmates (Aviator), le révolté contre sa condition, qui se damne dans la violence (Taxi Driver). Il a questionné aussi «de front» la vie des figures spirituelles, avec La dernière tentation du Christ et Kundun, la vie du 14e dalaï-lama.

Sacré cinéma

Un chemin de croix pas étonnant quand on connaît sa jeunesse catholique dans le Little Italy de New York. Une cathédrale comme un refuge, un prêtre comme mentor («le Père Principe, un véritable guide spirituel d’un altruisme extraordinaire»), le séminaire comme horizon brisé, après une année d’étude, par l’appétit du jeune Martin pour le rock et les filles. Il entre alors en cinéma comme on entrerait en religion, pour trouver à travers les images et les paraboles une explication au monde.

Dès Mean Streets en 1973, le cinéma de Scorsese transpose sur l’écran la brutalité des rues new-yorkaises. «Trop de vendredis saints, pas assez de dimanches de Pâques», lui reprochera le Père Principe. Comprendre: trop de descentes au tombeau, pas assez de salut. La résurrection, Scorsese l’a pourtant connue au milieu des années 1980 en s’arrachant à une dépendance mortifère à la coke. Il a aussi raconté ses rencontres avec Dieu, la première dans un bimoteur survolant Tel-Aviv, la seconde à la naissance de sa fille. «A 74 ans, je n’ai plus rien à cacher.» On a envie de ne pas le croire, pour retrouver un prochain film explorant ses zones d’ombre et ses démons, sur la musique des Rolling Stones. (TDG)