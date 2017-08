L’autre Amérique à Locarno

Des honneurs, Todd Haynes en a reçu quelques-uns. Le plus marquant reste la carte blanche offerte au cinéaste par Bob Dylan himself pour qu’il réalise son portrait non officiel, ce qu’il fit de main de maître avec I’m Not There , en 2007. Le plus récent a pris la forme d’un léopard chromé, statuette que l’Américain de 56 ans a reçue lundi au Festival de Locarno.

Mais l’honneur le plus excitant, de son propre aveu recueilli espresso en main quelques heures avant la cérémonie, est venu de Laurie Anderson, la «veuve» de Lou Reed, qui lui a promis sa collaboration pour le documentaire sur le Velvet Underground que l’auteur de Velvet Goldmine, une fiction de 1998 sur le rock seventies marqué du sceau de Bowie et Reed, vient de se voir commissionner. «La musique du Velvet Underground reste un moteur essentiel. Elle a marqué ma vie et mon cinéma comme elle a influencé toute la culture d’alors. Le Velvet est un exemple parfait d’un groupe interférant avec toutes les sous-cultures de son époque – arts plastiques, théâtre, danse, photo, cinéma – et les modifiant toutes, ce qui est la forme la plus intéressante de l’art. Lou Reed avait lui même été «modifié» par l’œuvre de Bob Dylan, qui avait amené la littérature dans le rock.»

Todd Haynes connaît son sujet, pas seulement par ses études universitaires en sémiotique, l’étude des signes et des codes qu’il a très vite intégrée à son cinéma sous l’angle des transgressions pop. Superstar, son premier long en 1988, racontait avec des poupées Barbie les aléas anorexiques de Karen Carpenter, moitié féminine et décédée du duo du même nom dont les roucoulades soft avaient bercé son enfance. Procès du frère Carpenter, petit scandale, gros culte.

En 1991, Poison installe certains canons de ce qui deviendra le genre «queer», non hétéro et volontiers transgressif, donnant la parole aux outsiders. Tout son cinéma fera désormais la part belle aux figures non conventionnelles, qu’il s’agisse de rock stars (David Bowie, Iggy Pop, Bob Dylan) ou de femmes en rupture du rôle que la société leur impose (Julianne Moore en épouse à la dérive dans Far from Heaven (2002), Cate Blanchett en lesbienne réprimée dans Carol (2015). «Pour Carol , je me souviens d'un critique qui s’était exclamé devant Cate Blanchett: «C’est dingue comme vous savez jouer des femmes de caractère!» J’ai trouvé la remarque très révélatrice. Dirait-on à un acteur qu’il sait jouer des «hommes de caractère»? Comme si les femmes étaient par nature faibles, et qu’il fallait un sacré talent pour composer une femme forte.»

Contre le conformisme

Né à Los Angeles, Haynes partage la rébellion multiforme que les gosses des baby-boomers fomentent depuis leurs banlieues au conformisme désespérant, cette banalité du quotidien si aliénante soudain bousculée par la certitude que la vie est ailleurs. «J’ai ressenti la mort de David Bowie comme une perte personnelle, confesse-t-il. Quand on le voyait à la télé, ados, on sentait qu’il y avait un autre monde que notre univers urbain, un monde qui hurlait pour qu’on le rejoigne. S’il faut parler de l’impact transformatif de la musique, Bowie résume tout. Et le cinéma possède selon moi un pouvoir plus grand encore. Il pénètre notre psyché, investit nos rêves, s’inspire de nos frustrations et de nos désirs enfouis pour les transformer en productions narratives. Ce n’est pas un hasard si le cinématographe a émergé en parallèle avec la découverte de l’inconscient.»

Réalisateur couvert de lauriers, Haynes a aussi réalisé de beaux succès publics, fait rare pour un réalisateur au cinéma exigeant et clairement en repli des studios hollywoodiens. Et qui tient à le rester: son prochain film, Wonderstruck, est une adaptation du livre pour enfants de Brian Selznick. Issus du site de vente en ligne, les studios Amazon en ont assuré la production, avant de le distribuer. «Ce fut de loin ma meilleure expérience! Vraiment. Tout comme l’âge d’or du cinéma américain seventies a cassé le diktat des studios pour redonner la parole aux réalisateurs, les nouveaux acteurs du Net sont une chance à saisir. De nombreuses personnes du milieu indépendant, que je connais de longue date, travaillent désormais pour HBO, Netflix ou Amazon. Mon film sortira sur grand écran et bien sûr sur tous les autres supports digitaux, mais comment éviter cela de nos jours? Ces sites veulent la seule chose que tout leur argent ne peut pas assurer: le prestige. Tant mieux pour nous. Ils investissent dans un cinéma de qualité parce qu’ils peuvent se le permettre.» Et le grand écran garde ses armes. «Lors d’une projection de Wonderstruck sur un public test d’enfants, l’un d’eux avait laissé son iPhone sur le rebord du siège. Il s’est mis a s’illuminer régulièrement, évidemment, au rythme des messages qu’il recevait. Soudain, le gosse a posé sa veste sur son téléphone pour se concentrer sur le film. Une petite victoire!» (TDG)