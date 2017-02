«L’Empereur», ça marche toujours

En 2005, La Marche de l’empereur nous faisait découvrir le monde étonnant des manchots empereurs. Le succès sera énorme. Son réalisateur, Luc Jacquet, décroche même l’Oscar du meilleur film documentaire en 2006. Pourtant, il délaisse les manchots dès son film suivant: se succèdent Le Renard et l’enfant, Il était une forêt et, en 2015, le très beau La Glace et le ciel, qui parle d’écologie à travers le portrait du glaciologue Claude Lorius.

Mais c’est à nouveau pour les manchots qu’on recause avec lui. L’Empereur sera à l’affiche le 15 février.

C’est la deuxième fois, après «La Marche de l’empereur» en 2005, que vous partez observer les manchots de l’Antarctique. Comment les approche-t-on?

Pour un film comme ça, il faut une logistique énorme, qui est celle de l’institut polaire. Le reste est ensuite très simple, car le manchot est l’animal le plus facile et le moins craintif qui existe. On peut aller près de lui, il ne fuit pas. Ce qui fait de lui un acteur né. Je ne crois pas qu’il existe d’autres animaux aussi favorables pour le cinéma. Du tournage au montage, je me suis incroyablement attaché à lui. Cela dit, on ne reconnaît pas les empereurs. Les biologistes leur mettent des bagues sous-cutanées.

A part ça, ce que j’aime chez le manchot, c’est qu’il y a une foule de choses que je ne comprends pas. Sa part de mystère est prodigieuse. Par exemple, pourquoi sont-ils capables de se retrouver, même à d’énormes distances? D’où naît leur intuition? C’est vers les réponses à ces questions que je me suis dirigé en faisant ce film.

Cela signifie-t-il qu’il y aura un troisième volet, ne serait-ce que pour percer ces mystères?

Pourquoi pas, mais rien n’est fait. A la fin du premier, j’avais déjà juré que je n’y retournerais pas. Si je devais repartir pour une troisième aventure, il faudrait au moins que j’explore les abysses et filme les manchots lorsqu’ils évoluent sous l’eau.

Faut-il plutôt de la passion ou de la patience pour faire un film comme «L’Empereur»?

Il faut les deux, mais d’abord de la passion. J’ai personnellement un amour immodéré pour l’Antarctique. Mais je pense qu’il faut aussi du tact et du savoir-faire. Et pouvoir trouver son propre rythme. Car là-bas, il fait jour tout le temps. Et parfois, on tombe de fatigue. Pour y aller, il faut compter entre treize et quatorze jours. Puis, on y reste quarante-cinq jours durant lesquels notre vie s’apparente à un sprint. Ce qui fait en tout deux mois non pas d’isolement, mais de séjour là-bas.

Y a-t-il un stade d’écriture avant le tournage?

Je n’ai pas écrit de scénario. En revanche, j’avais un angle, à savoir me centrer et ne filmer qu’un seul individu. Puis pousser ce principe le plus loin possible.

La voix off, en l’occurrence assurée par Lambert Wilson, était-elle décidée d’avance?

C’est un peu l’éternelle question, avec ce genre de films. Si on ne donne pas certains éléments narratifs au spectateur, il passe à côté. Car sur la banquise, au fond, tout est tout le temps pareil. Donc la voix off, assumée, donne un point de vue. C’est ma manière de raconter un destin. Elle répond aussi à une logique de transmission. Avec l’envie forte de communiquer les vibrations que j’ai pu ressentir en approchant de la colonie de manchots.

Le montage a sans doute été encore plus long?

Six mois de travail. Chaque fois, il s’agissait de trouver l’image qui fasse sens. Et la pression n’est pas la même. A ce moment, une date de sortie est fixée, on a un délai.

Finalement, pourquoi avoir mis si longtemps, après «La Marche de l’empereur», pour en tourner une sorte de suite?

Cela fait quatorze ans. Ce sont un peu les circonstances qui en ont décidé ainsi. En fait, depuis la COP21, j’avais envie de prendre la parole. Et c’est ce qui a provoqué le film. Je dois dire que j’ai davantage profité cette fois-ci. Avec la maturité, j’ai apprécié chaque seconde.

"L'Empereur", une saga qui marche toujours

Comme Jean Malaurie, qui devint explorateur légendaire des pôles en répondant à une petite annonce, Luc Jacquet ignorait jusqu’où le mènerait une offre d’emploi en 1992, cherchant «un biologiste n’ayant peur de rien, prêt à partir quatorze mois au bout du monde». La passion pour l’Antarctique n’a plus quitté le comportementaliste animalier de Bourg-en-Bresse. En 2005, avec La marche de l’empereur, alors qu’autour de la planète s’accentue la sensibilité écologique, le documentariste émeut aux larmes. Sans doute Walt Disney, pourtant coutumier de cette perversion manipulatrice, n’aurait-il pas osé aller si loin dans l’anthropomorphisme. Mais Luc Jacquet et son «daddy» manchot protégeant son œuf contre les bourrasques subjuguent jusqu’au dernier client de cinéma pop-corn. Il ouvre la voie où s’engouffreront les cinéastes d’animation, voir Happy Feet, Happy Feet 2, etc.

L’empereur donne suite en épousant ce sentimentalisme mais privilégie toujours le document réel. Un jeune manchot va vivre son destin en affrontant l’hiver austral. Alors que le continent blanc s’enfonce dans une apathie gelée, tous ses occupants, phoques de Weddell ou pétrels des neiges, se reproduisant au printemps, les manchots adoptent un rythme inverse. Ainsi, leur autonomie acquise, les poussins pourront prendre la mer fin décembre, durant l’été. Spectacle hallucinant que de les voir jaillir dans l’eau – et Luc Jacquet ne cache pas son rêve d’enregistrer cette chorégraphie digne des ballets hollywoodiens de Busby Berkeley. L’empereur fascine, dit-il, parce qu’il découpe sur les banquises une silhouette à l’étrange parenté humaine. De ses parades amoureuses à sa fibre parentale, l’animal provoque une identification irrésistible. Jusqu’en 1950, l’homme resta pourtant dans l’ignorance de cette tribu vouée à sa perpétuation. Les énigmes l’auréolent encore d’un singulier panache. Les manchots se servent-ils du champ magnétique, s’interroge le scientifique? Avant le GPS, sans points de repère dans l’enfer blanc, si proche du pole magnétique, sur des distances de dizaines de kilomètres, les habitants des manchotières déploient une faculté d’orientation inouïe. Et comment résistent-ils aux blizzards quand, après l’accouplement, le ventre vide, les pieds liés par l’œuf, ces adultes stoïques attendent la naissance? En terre d’Adélie, des biologistes écossais ont découvert en 2008 que le manchot maintient son plumage sous le point de congélation, à une température inférieure à celle de l’air ambiant, afin de provoquer un choc thermique qui optimise la chaleur globale du corps. Des révélations propres à stimuler Luc Jacquet.

Dernière chance

Dans L’empereur, le cinéaste s’enthousiasme avec une mâle solidarité pour ces pères qui espèrent leurs conjointes. Leur dernière chance, explique-t-il, se matérialise par «un dispositif qui relève de l’invraisemblable». Une glande de l’œsophage du manchot mâle produit un fluide à 59% de protéines et 29% de lipides. Grâce à ce «lait de manchot», le poussin peut se nourrir 15 jours, répit indispensable avant le retour des mères. «Puis, dans une métamorphose absolue, ils deviennent des oiseaux marins sans n’avoir jamais rien appris de la vie aquatique!» Un art d’être vivant, qui recule comme la banquise réduite par le réchauffement. «Et laisser un monde sans empereur, je ne peux m’y résoudre.» (TDG)