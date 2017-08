Jour-J pour la Piazza Grande à Locarno

La 70e édition du festival du film de Locarno s'ouvrira mercredi soir avec un drame français, projeté sur la Piazza Grande. Environ 250 films du monde entier seront présentés lors de la manifestation, qui se déroulera jusqu'au 12 août.

Le drame «Demain et tous les autres jours» dépeint la relation entre une petite fille de 9 ans et sa mère, qui frôle la folie. Le film a été mis en scène par la réalisatrice française Noémie Lvovsky et son compatriote Mathieu Almaric tient l'un des principaux rôles.

Avec ce choix, le directeur artistique de la manifestation Carlo Chatrian pourrait remplir la Piazza Grande dès la soirée d'ouverture. D'autant plus que les météorologues ont prévu une chaude soirée d'été.

Sabine Gisiger en avant-première

L'ambiance s'annonce aussi politiquement électrique mercredi après-midi: Sabine Gisiger présentera pour la première fois et hors concours son documentaire «Willkommen in der Schweiz», dans lequel elle thématise la relation entre la Suisse et les réfugiés.

Le cas d'Oberwil-Lieli (AG) et de son maire, le conseiller national UDC Andreas Glarner, est au coeur de ce film. En 2016, la riche commune de 2200 habitants avait préféré payer 290'000 francs, plutôt que d'accueillir son quota de 10 réfugiés. Le documentaire sortira dans les cinémas suisses alémaniques le 26 octobre.

Invités prestigieux

Le festival de Locarno sera lancé par le conseiller fédéral et ministre de la culture Alain Berset. Deux autres visites prestigieuses sont attendues. La réalisatrice allemande Nastassja Kinski doit se rendre sur place jeudi et l'acteur américain oscarisé Adrien Brody vendredi.

Les véritables stars de Locarno restent cependant les films. Le festival - qui pour sa 70e édition se pare du nom international, quoique peu évocateur, de Locarno Festival - présente environ 250 films, dont des premières mondiales, des nouveaux et des anciens films suisses, sans oublier les fameux blockbusters hollywoodiens.

Dans le cadre d'une section jubilée, Carlo Chatrian a programmé des films qui ont par le passé été présentés en première à Locarno. Cette année, 18 films participent au concours international. Le drame suisse «Goliath» de Dominik Locher en fait partie. (ats/nxp)