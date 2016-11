Deux courts-métrages suisses en lice pour un Oscar

Les films suisses «Bon Voyage» et «La femme et le TGV» ont le vent en poupe. Après avoir été récompensés en octobre lors du festival Shnit à Berne, ils font aujourd'hui partie des dix présélectionnés pour l'Oscar du court-métrage, écrivent les organisateurs du prix américain.

Les membres du jury vont maintenant sélectionner cinq films parmi ces courts-métrages, indiquent mercredi les organisateurs sur leur site internet. La liste des finalistes sera révélée à la fin janvier.

«Bon Voyage» du Bernois Marc Wilkins relate l'histoire d'un couple (Stefan Gubser et Annelore Sarbach) en yacht à voile qui rencontre un bateau de réfugiés en Méditerranée.

«La femme et le TGV», avec Jane Birkin dans le rôle principal, est signée du réalisateur zurichois Timo von Gunten. Cette comédie très légère met en scène Elise Lafontaine (Jane Birkin) qui habite le long du tracé du TGV dans le Jura neuchâtelois. Tous les jours depuis plus de 30 ans, elle se tient à la fenêtre, à 06h18 et 19h13, et salue le conducteur du train qui passe. Un jour, un papier atterrit dans son jardin. (ats/nxp)