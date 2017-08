Box-office chinois: un film patriotique bat le record

Un héros chinois qui vole au secours d'Africains victimes d'affreux Occidentaux: un film patriotique bat tous les records du box-office chinois, au moment où le régime communiste célèbre le 90e anniversaire de son armée.

«Celui qui offense la Chine sera poursuivi aussi loin qu'il le faut», promet le slogan de «Zhan Lang 2» («Wolf Warrior 2»), vu par des millions de spectateurs.

Moins de deux semaines après sa sortie, le film a récolté plus de 3,4 milliards de yuans (491 millions de francs), battant le record national de recettes, selon le site spécialisé Maoyan.

Le précédent record était détenu par «The Mermaid», une comédie écologique sino-hongkongaise qui avait généré l'an dernier 3,39 milliards (489 millions) de recettes sur la même durée.

Patriotic action movie Wolf Warrior 2 has become #China’s biggest-ever hit at the box office https://t.co/cf6BcyIHla pic.twitter.com/yhOUe2Oy0T