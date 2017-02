Berlin 2017, un cocktail séduisant et optimiste

Il y a des stars et des inconnus. Comme chaque année, la Berlinale, qui commence aujourd’hui et se tient jusqu’au 19 février, a concocté un cocktail complexe. Avec une sélection de 400 productions internationales, toutes sections confondues, le festival n’a nullement revu ses ambitions à la baisse.

Il s’efforce en outre d’apaiser le climat anxiogène que revêt l’actualité. «Le programme se veut optimiste dans un monde de crise», déclarait Dieter Kosslick, son directeur, lors de la présentation de l’événement. «Les films que nous avons sélectionnés sont portés par les thèmes du courage et de l’optimisme. Et ils ne sont pas dénués d’humour.»

Parmi tous ces titres, 18 longs-métrages sont en lice pour l’Ours d’or. Dont quelques figures de proue du cinéma d’auteur européen comme l’Allemand Volker Schlöndorff (Retour à Montauk), la Polonaise Agnieszka Holland, le Finlandais Aki Kaurismäki (L’autre côté de l’espoir), ou encore le Roumain Calin Peter Netzer (Ana, mon amour), Ours d’or 2013 avec Mère et fils.

Deneuve et Frot très attendues dans «Sage femme»

On jettera aussi un œil attentif sur les derniers opus de Sally Potter (The Party), de Hong Sangsoo - qui tourne plus vite que son ombre, son précédent film ayant fait la clôture du Festival tous Ecrans -, et de Sebastian Lelio (Une femme fantastique), acclamé à Berlin en 2013 avec Gloria. Le jury sera présidé par Paul Verhoeven.

Hors compétition, le tapis rouge accueillera quelques stars et quelques films événements, comme la suite attendue de Trainspotting, T2 Trainspotting, toujours signée par l’inamovible Danny Boyle, avec à peu près le même casting qu’en 1996. Mais le duo Catherine Deneuve-Catherine Frot risque de lui voler la vedette en foulant la Berlinale pour présenter Sage femme de Martin Provost, dont le titre semble annoncer le contenu.

Robert Pattinson sera présent

Une fois n’est pas coutume, une production Marvel, le troisième volet de Wolverine, Logan, sera lui aussi dévoilé au festival. La présence de Hugh Jackman est d’ailleurs confirmée. Tout comme celle de Robert Pattinson, l’une des têtes d’affiche de The Lost City of Z de James Gray, récit d’aventures basé sur des faits réels.

C’est toutefois avec un biopic que tout démarre ce soir. Django, premier film d’Etienne Comar, fera revivre Django Reinhardt, personnifié par le comédien Reda Kateb. Quant aux Suisses, ils ne sont pas en reste, à en juger par les 24 pages du catalogue que Swiss Films édite pour la circonstance. Certains métrages sont présentés au Marché, d’autres sont en cours de réalisation ou de finition. Entre productions majoritaires et minoritaires, on retrouve quelques noms familiers: Jean-Stéphane Bron, Germinal Roaux, Greg Zglinski ou Raoul Peck.

(TDG)