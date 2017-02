Aux Oscars, Emma Stone a été préférée à Huppert

Le rêve s’arrête. Ma vie de Courgette, auréolé de ses deux César remportés vendredi soir, n’a finalement pas réalisé le doublé tant espéré. C’est sans (grande ni réelle) surprise que les jurés des 89e Oscars lui ont préféré l’excellent Zootopia, un film de chez eux au budget incomparable comme meilleur film d’animation. Pas de quoi être déçus pour autant, tant la carrière du film de Claude Barras, coproduit par la société genevoise Rita Productions, demeure exemplaire depuis le début, c’est-a-dire depuis sa présentation dans une section parallèle cannoise qui créa le buzz que l’on sait. Et quand cessera-ton de lire, sur les sites français, que le film est une production (majoritaire) française, assertion fausse, bien sûr? La déception, en revanche, est plus palpable pour Isabelle Huppert, franchement meilleure dans Elle qu’Emma Stone dans La La Land, grand favori de cette année, au point d’en devenir suspect. La comédienne française, déjà couronnée d’un Golden Globe et d’un César, ne fera pas le triplé qu’elle convoitait peut-être. Tant pis!

Mais la distribution des Oscars a réparti et hiérarchisé les choses dans une direction plutôt inattendue. Le comédien Casey Affleck, sublime dans Manchester by the Sea de Lodge Kerrigan, a coiffé au poteau son rival le plus dangereux, Ryan Gosling dans le même La La Land. Parfaitement logique! Dans La La Land, ce ne sont pas les acteurs qui priment, mais la mise en scène. Damien Chazelle, son réalisateur, 32 ans (le plus jeune cinéaste de l’histoire à s’être imposé dans cette catégorie) a d’ailleurs décroché l’Oscar dans cette catégorie, préféré au Denis Villeneuve de Premier contact et au Barry Jenkins de Moonlight, du reste l’un des grands gagnants de cette cuvée. Pas encore sorti, ce film s’interroge, d’après des faits réels, sur le thème de l’identité sexuelle. C’est donc ce titre qui a remporté l’Oscar du meilleur film. Cela dit, l’équipe de La La Land – 6 Oscars au total - s’y voyait tellement, qu’elle a cru avoir décroché la statuette après une bourde historique survenue en plein direct. Une erreur d’enveloppe que Faye Dunaway et Warren Beatty devaient ouvrir et qui a créé une confusion un rien agaçante. C’est le moment clé de cette cérémonie et assurément celui qui restera dans les mémoires. «Mais qu’est-ce qui vient de se passer?», a conclu Jimmy Kimmel, le maître de cérémonie aux fréquentes vannes anti-Trump, à la fin de cette édition. Un cafouillage qui pour l’instant fait encore jaser.

Le cafouillage en vidéo:

